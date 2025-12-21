Argentina frente al cambio climático: qué recomiendan los científicos

Investigadores identifican barreras y oportunidades en la integración de salud y ambiente en Argentina.

El cambio climático modifica el ambiente y favorece situaciones que aumentan riesgos para la salud humana, como las olas de calor, las inundaciones y las epidemias del dengue. Un grupo de investigadores expusieron los avances y los desafíos de las políticas que buscan proteger a la población frente a los riesgos sanitarios ligados al cambio climático en la Argentina.

Destacaron las experiencias de las provincias de Neuquén, Buenos Aires y Mendoza porque consideran que marcan diferencias e inspiran, aunque la falta de coordinación nacional limita el alcance de esas acciones.

En Neuquén específicamente, se implementó un plan provincial de salud y cambio climático en 2023, con apoyo del Fondo Verde para el Clima y el proyecto Readiness. De esta manera, la provincia se convirtió en referente regional al compartir buenas prácticas y motivar a otras jurisdicciones.

Las acciones incluyeron gestión de riesgos frente a eventos extremos, fortalecimiento hospitalario y formación técnica. El plan también priorizó la articulación entre sectores y preparación ante emergencias.

El alcance del estudio

Advirtieron que, aunque existen planes y normativas, la respuesta nacional sigue siendo insuficiente para anticipar daños antes de las emergencias. El federalismo argentino genera tanto una diversidad de respuestas innovadoras como obstáculos para generar una política nacional sólida.

El trabajo lo llevaron adelante Luciana Beatriz Castronuovo, Cinthia Shammah, Clara Agustina Trebucq, Andrea Hurtado, Damián Verzeñassi y Milena Sergeeva, con participación de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina, la Universidad Nacional de San Martín, la organización Salud Sin Daño Latinoamérica, el Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario y la Alianza Clima y Salud. La investigación espera revisión de pares y se publicó en la plataforma medRxiv.

Los investigadores intentaron analizar la interacción entre políticas de salud y cambio climático en el contexto federal argentino. El país enfrenta fenómenos como olas de calor y sequías, que exponen la infraestructura sanitaria y elevan riesgos de enfermedades.

El estudio revisó la aplicación de la Estrategia Nacional de Salud y Cambio Climático y la inserción de la salud en las llamadas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) ante Naciones Unidas.

Los investigadores consultaron a actores nacionales, provinciales, organizaciones y hospitales para conocer su percepción sobre la evolución y obstáculos de estas políticas. Buscaron identificar herramientas y limitaciones para proteger la salud pública ante la crisis ambiental.

Neuquén, Buenos Aires y Mendoza se destacaron por sus planes frente al impacto climático en la salud.

Cómo se hizo

El equipo entrevistó a 31 protagonistas clave del sistema argentino entre mayo y agosto de 2024, con guías semiestructuradas destinadas a relevar acciones, capacidades y brechas a distintos niveles del Estado.

El estudio reveló que la Argentina fue el primer país latinoamericano en incluir la salud en sus NDC climáticas, y sancionó normas como la Ley 27.520 y planes nacionales en 2019 y 2022. Aun así, la implementación concreta sigue pendiente. “Mucho de lo que está pasando es gracias a los equipos técnicos”, escribieron los investigadores.

Pese a los avances, surgen dificultades: hay fragmentación de los sistemas de información, financiamiento inestable y orientación hacia lo reactivo en lugar de la prevención. Muchas veces las respuestas aparecen solo ante emergencias, lo que debilita la capacidad de anticipar crisis.

Qué falta y cómo mejorar

El estudio aconsejó crear sistemas de información interoperables y accesibles, formar a profesionales y producir evidencia local sobre impacto en salud y clima. Pidieron dejar los modelos puramente reactivos y promover la cooperación entre salud, ambiente, energía y otros sectores.

Entre las limitaciones se reconoció el enfoque en actores nacionales y la necesidad de ampliar la consulta a municipios y comunidades.

Los investigadores sostuvieron que “desarrollar un sistema de salud resiliente al clima debe verse no como opcional, sino como una necesidad urgente”. Hicieron un llamado a fortalecer la colaboración nacional y provincial para proteger la salud frente al cambio climático