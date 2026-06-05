Rincón de los Sauces: acusaron a un hombre por intentar matar a su expareja tras perseguirla y chocarla

Una nueva causa por violencia de género conmociona a la localidad de Rincón de los Sauces. La fiscal del caso, Rocío Rivero, formuló cargos contra un hombre acusado de intentar asesinar a su expareja, a quien persiguió en auto, chocó mientras ella iba en moto y luego molió a golpes en plena calle.

A pesar de que la fiscalía solicitó la prisión preventiva argumentando el altísimo riesgo para la víctima, la jueza de garantías Natalia Pelosso avaló la acusación pero dispuso que el imputado cumpla prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Una persecución violenta que terminó en la ruta

El grave episodio ocurrió el pasado 3 de junio, alrededor de las 21:00 horas. Según la investigación provisoria del Ministerio Público Fiscal, el imputado, identificado por sus iniciales M.H.S., persiguió a su expareja mientras ella circulaba en motocicleta por distintas calles de Rincón de los Sauces.

La violenta secuencia se trasladó hasta la Ruta Provincial 6. Allí, el agresor intentó primero embestirla de frente y, segundos después, la chocó desde atrás con su automóvil, provocando que la mujer cayera violentamente al asfalto. Lejos de detenerse, el hombre descendió del vehículo y comenzó a propinarle reiteradas patadas y puños. El brutal ataque solo cesó cuando un vecino intervino en el lugar y advirtió que llamaría a la policía.

Amenazas previas de muerte

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Rivero y la asistente letrada Yesica Barbich revelaron un dato clave: el ataque no fue un hecho aislado. La agresión física estuvo precedida por una serie de amenazas que el acusado le había enviado a la víctima a través de mensajes de texto, donde le manifestaba explícitamente que la iba a matar en cuanto la encontrara.

La fiscalía calificó el hecho como homicidio agravado por el vínculo y por femicidio (violencia de género), en grado de tentativa y en calidad de autor.

El debate por la detención: ¿Preventiva o domiciliaria?

La fiscal Rocío Rivero fue contundente al solicitar la prisión preventiva, asegurando que existía un riesgo concreto para la integridad física y psíquica de la denunciante. Sostuvo que, ante la gravedad de lo ocurrido y el profundo temor de la mujer y su entorno familiar, una simple prohibición de acercamiento o una prisión domiciliaria eran insuficientes para neutralizar el peligro.

«El imputado la amenazó, la persiguió en auto y la atacó. Ninguna medida laxa es suficiente para garantizar la seguridad de la víctima», argumentó la fiscalía.

Por su parte, la jueza Natalia Pelosso coincidió en que los riesgos procesales y el peligro para la víctima estaban acreditados, pero consideró que la situación podía controlarse sin necesidad de enviar al acusado a una comisaría o penal.

Las medidas dispuestas por la Justicia

Al resolver, la magistrada rechazó el pedido de prisión preventiva de la fiscalía y ordenó las siguientes medidas restrictivas para el imputado. Por un lado se fijó la prisión domiciliaria por un plazo de dos meses.

También se dispuso la colocación de una tobillera electrónica. Hasta que el dispositivo esté operativo, se realizarán controles policiales periódicos en el domicilio.

Finalmente se estableció la prohibición de contacto. De esta manera el acusado tiene la prohibición absoluta de mantener cualquier tipo de comunicación o contacto con la víctima, por cualquier medio, durante un lapso de cuatro meses.