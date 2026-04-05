Cómo a través de la Inteligencia artificial pronostican el crecimiento de pastos en los humedales

Los mallines son humedales de suelos húmedos y verdes todo el año, que se encuentran principalmente en el sur de Argentina y Chile. En esos lugares crecen pastos, juncos y flores silvestres, y viven aves, anfibios, insectos y hasta el ganado que aprovecha su pastura.

Esos ecosistemas ayudan a mantener el agua en el paisaje, filtran contaminantes y ofrecen alimento tanto a animales domésticos como a los de la fauna silvestre. Además, protegen la biodiversidad y sostienen la producción ganadera en muchas zonas rurales.

Científicos de diversas organizaciones usaron datos satelitales y modelos de inteligencia artificial (IA) y estadísticos para anticipar cómo crecerá la vegetación en los mallines de la Patagonia. Así lograron prever la productividad de estos humedales con meses de anticipación y mejorar su manejo.

Los investigadores que hicieron el estudio y lo publicaron en Discover Artificial Intelligence forman parte del CONICET, la Fundación Bariloche, la Fundación Patagonia AnalytiX y la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata.

El uso de datos satelitales permitió ayudó para prever el crecimiento de la vegetación. (Foto: gentileza)

También hubo integrantes del equipo que trabajan en la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto INIBIOMA y el Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata.

Los investigadores compararon diferentes modelos, desde métodos estadísticos clásicos hasta redes neuronales artificiales, para ver cuál predecía mejor el crecimiento de las plantas en distintos escenarios.

Los resultados mostraron que al usar inteligencia artificial y modelos estadísticos se puede anticipar la productividad de los mallines con mucha precisión. Esto significa que ahora sería posible prever la oferta de pasto antes de cada temporada y así tomar mejores decisiones para el manejo ganadero.

El científico Hurtado explicó que los resultados del estudio son “un aporte para hacer monitoreo de sistemas ganaderos extensivos de Patagonia”. Ayudará a realizar manejo adaptativo, que significa “tomar decisiones productivas acorde a la información del pronóstico de los pastizales”.