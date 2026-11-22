Los estudios genéticos de portador detectan cambios en genes (variantes) que una persona podría transmitir a sus hijos. En algunas enfermedades, el niño puede heredar una variante alterada de cada progenitor y desarrollar la condición. Si ambos aportantes tienen cambios en el mismo gen, el riesgo aumenta. Las pruebas lo estiman, pero no lo eliminan

En reproducción asistida, esos análisis también se realizan a quienes donan óvulos o espermatozoides. La investigadora en bioética del CONICET Natacha Salomé Lima examinó las implicancias de los tests en un trabajo que recibió una de las distinciones del Premio Anual de Bioética 2026 de la Fundación Dr. Jaime Roca. Revisó formularios de consentimiento de una clínica, un banco de gametos y tres empresas genéticas.

¿Quién se beneficia?

Conocer si un donante es portador puede ayudar a los receptores a tomar decisiones y reducir la transmisión de enfermedades. Pero los resultados pueden revelar información sobre la salud del donante y su familia.

Natacha Salomé Lima investiga en bioética y reproducción asistida

La doctora Lima advirtió que existe una asimetría: los receptores y los hijos pueden beneficiarse, mientras que los donantes necesitan comprender los resultados. También señaló que algunos paneles, que son pruebas que analizan muchos genes, pueden reforzar prejuicios al presentar características humanas como condiciones que deberían evitarse.

En el país, los estudios de portador en donantes no son obligatorios, según el consenso de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SAMER). Ese documento recomendó el cariotipo, un examen de la cantidad y estructura de los cromosomas, donde se encuentra el ADN.

La investigación de Lima señaló que faltan datos confiables sobre la frecuencia de enfermedades genéticas en la población argentina y un genoma de referencia nacional, una secuencia genética para comparar variantes. Esa ausencia dificulta interpretar variantes y elegir qué condiciones incluir en los paneles.

Lima sostuvo que el asesoramiento genético antes y después de las pruebas resulta fundamental. Los donantes necesitan conocer alcances, límites y consecuencias. El consentimiento informado es necesario, pero no siempre suficiente: firmar un formulario no garantiza comprender información compleja. Los análisis aportan datos, pero no certezas sobre la salud ni controlan todos los riesgos reproductivos humanos.