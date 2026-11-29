Cuando un fumador ingresa a un hospital, la prohibición de fumar abre una pausa forzada que pocas veces aprovecha el sistema sanitario para tratar su adicción de raíz. El Colegio Estadounidense de Médicos del Tórax publicó una guía clínica para cambiar esa situación.

Su propuesta, que fue publicada en la revista CHEST, reemplaza el pedido voluntario por un sistema automático llamado “opt-out”, donde el hospital incluye el tratamiento de entrada a todo adulto fumador, excepto que lo rechace. Con ese mecanismo, los médicos no esperan a que el paciente pida ayuda ni que diga estar listo para dejar el cigarrillo, sino que ofrecen apoyo desde el primer día.

Durante esos días en la internación, la abstinencia de nicotina, ese malestar físico y mental que aparece cuando falta esa droga, complica la recuperación si nadie la frena a tiempo. Para aliviar ese cuadro, los investigadores sugirieron iniciar terapia de reemplazo de nicotina, un tratamiento con dosis controladas de nicotina sin humo, mediante parches junto con goma de mascar o pastillas de acción rápida.

Además, recomendaron iniciar la administración de vareniclina antes del alta hospitalaria para sostener el abandono a largo plazo, un fármaco recetado que baja el deseo de fumar y bloquea parte del efecto de la nicotina.

A la medicación, los expertos le sumaron quince minutos o más de consejería especializada en tabaquismo durante la internación, un espacio de charla guiada y apoyo profesional más amplio que un consejo rápido al pasar.

Sugieren iniciar terapia de reemplazo de nicotina para calmar la abstinencia hospitalaria

Después del alta, el protocolo exigió derivaciones activas y seguimiento telefónico por más de un mes para mantener el acompañamiento fuera del hospital y evitar recaídas al volver a casa.

“Cuando un paciente está hospitalizado, existe una oportunidad real para iniciar el tratamiento contra el tabaquismo”, dijo la doctora Hasmeena Kathuria, autora principal de la guía e investigadora en tabaquismo de la Universidad de Wisconsin. “Nuestra esperanza es que este enfoque estandarizado ayude a que más médicos se sientan cómodos brindando consejería y farmacoterapia a todos los pacientes hospitalizados que fuman, a menos que lo rechacen explícitamente, y apoyando la continuidad del tratamiento después del alta. Es probable que implementar estos enfoques mejore los resultados para dejar de fumar y reduzca los reingresos hospitalarios”.