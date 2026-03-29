Tiburones en Patagonia: ¿se necesita prohibir la pesca o un mejor control?

La organización WCS Argentina promueve programas de ciencia ciudadana para la conservación de tiburones con participación de pescadores (Crédito WCSA)

Cerca de la costa de Río Negro, se han registrado cinco especies de tiburones. Son la bacota, el cazón, el gatuzo, el gatopardo y el pez gallo. Esas especies se encuentran dentro de alguna categoría de amenaza según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

El tiburón bacota, en particular, está catalogado como “vulnerable” y sus poblaciones muestran una tendencia en descenso debido a su crecimiento lento y baja fecundidad, lo que los vuelve especialmente sensibles a la presión humana y pesquera.

Días atrás, el legislador provincial César Domínguez presentó un proyecto para prohibir la pesca y captura de tiburones en el litoral marítimo de Río Negro. Argumentó que se busca proteger mejor especies a las poblaciones presentes en el Golfo San Matías.

El proyecto apunta a evitar el “efecto cascada” que provoca la disminución de tiburones en la cadena alimentaria. También prevé inspecciones, decomisos y multas para quienes no cumplan con la norma.

Sin embargo, en 2023, una norma de la Legislatura ya exige que se devuelva al mar a los tiburones capturados. La organización WCS Argentina consideró que esa norma tiene sus beneficios para el ambiente.

Según Juan Martín Cuevas, coordinador de tiburones y rayas en la organización de WCS Argentina, la Ley N° 5706 está vigente desde diciembre de 2023, regula la pesca deportiva y otorga protección a los tiburones en Río Negro.

Una campaña científica detectó los cinco tipos de tiburones nadando cerca de las playas de Río Negro (Secretaría de Ambiente)

En diálogo con Diario RIO NEGRO, Cuevas expresó: “No estamos de acuerdo con el proyecto de norma presentado recientemente, ya que no aporta a la protección y dificulta su fiscalización.

Además, aleja a los pescadores deportivos de los tiburones de la solución a los problemas y de la posibilidad de que colaboren en la recolección de información a través de una actividad realizada de manera responsable”.

Agregó también que ese tipo de proyectos puede dificultar la obtención de datos a gran escala y durante largos períodos, como sucede con el programa Conservar Tiburones en Argentina, que se desarrolla con la participación ciudadana, incluidos los pescadores.

Ciencia ciudadana

El programa de WCS Argentina se lleva a cabo junto al Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata y el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia.

La iniciativa alienta a los pescadores deportivos a generar un cambio de paradigma a través de dos propuestas principales: por un lado, pasar de la pesca con sacrificio a la pesca con marcado y devolución al mar; y por el otro, contribuir al relevamiento de información clave para la conservación de estas especies.

Los pescadores colocan una marca debajo de la aleta dorsal de los individuos capturados que luego son liberados al mar con los datos necesarios para su identificación en caso de recaptura.

Además, registran otros datos importantes como la especie, el sexo y la talla del animal, la carnada, la fecha y el sitio con las coordenadas de donde se liberó cada tiburón marcado.

Ya se han sumado más de 240 pescadores deportivos y guías de pesca de las costas de Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Se estima que lograron más de quince mil devoluciones de tiburones, de los cuales más de 3.300 poseen marcas para su monitoreo y 34 fueron recapturados.

Los tiburones cumplen un rol clave como depredadores tope al regular poblaciones (Secretaría de Ambiente)

El experto Cuevas propuso avanzar en la efectiva implementación de las leyes ya existentes en Río Negro, en lugar de sumar nuevas normativas que no benefician la conservación de los grandes tiburones costeros.

Ojos bajo el mar: ciencia en el Golfo San Matías

En el Golfo San Matías, un equipo de científicos instaló casi 30 cámaras submarinas para ver de cerca a los tiburones y rayas que nadan por la zona. Así lograron filmar especies como pez gallo, cazón, gatuzo, gatopardo y chucho.

La idea es simple pero poderosa: si se entiende mejor a estos animales, se puede mejorar su protección. Gracias a los videos obtenidos, se pudo observar sin atrapar ni molestar a los tiburones y rayas.

El proyecto, impulsado por la Secretaría de Ambiente de Río Negro, la Fundación Por el Mar y el grupo Condros del CIMAS, busca que la ciencia sea la base de las decisiones sobre el mar. Judith Jiménez, una de las responsables, explicó que solo así se pueden crear normas y planes que protejan a las especies y al ambiente.

Los datos muestran que estos tiburones no solo son importantes, también son frágiles: crecen lento y tienen pocas crías, lo que los vuelve muy vulnerables a la pesca y otras actividades humanas. Por eso, cada dato nuevo suma para mantener el equilibrio del océano.

Tiburones bajo resguardo global: el océano gana una nueva tregua

En 2025, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) aprobó medidas inéditas para proteger a tiburones y rayas en todo el mundo.

Más de 70 especies, incluidas varias de tiburón y todas las mantarrayas, recibieron nuevas protecciones frente al comercio internacional. Los países miembros acordaron que su captura y venta solo será posible bajo estrictos controles.

El tiburón oceánico de puntas blancas, el tiburón ballena y todas las mantarrayas pasaron al Apéndice I, lo que prohíbe prácticamente su comercio global. Otras especies, como el cazón y el gatuzo, fueron incluidas en el Apéndice II, con regulaciones más exigentes.

Los científicos y conservacionistas celebraron estas decisiones, ya que la pesca y el comercio excesivo ponen en riesgo a millones de ejemplares cada año. Advirtieron que proteger estos animales es fundamental para mantener el equilibrio de los océanos.