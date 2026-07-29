Huerta en casa: El cultivo que podés sembrar una sola vez y cosechar durante meses

Existen otras especies que pueden seguir produciendo si se cosechan correctamente.

Cuando pensamos en una huerta, muchas veces imaginamos que cada cosecha implica volver a sembrar desde cero. Sin embargo, existen algunas hortalizas que permiten disfrutar de hojas frescas durante varios meses con una sola plantación.

Una de las más recomendadas para quienes quieren iniciarse en el cultivo de alimentos es la acelga. Resistente, fácil de cuidar y adaptable a distintos climas, tiene una ventaja que la distingue del resto: si se cosecha correctamente, la planta continúa produciendo hojas nuevas durante mucho tiempo.

¿Por qué la acelga puede cosecharse varias veces?

Fotos gentileza.-

A diferencia de otras verduras que se arrancan por completo al momento de la cosecha, la acelga sigue creciendo desde el centro de la planta.

Eso significa que no es necesario retirarla de la tierra. Basta con cortar únicamente las hojas más externas y dejar intacto el corazón de la planta para que continúe desarrollándose.

Con este sistema, es posible realizar cosechas sucesivas durante varios meses.

Agosto, un buen momento para sembrarla

Según los calendarios de siembra del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), agosto marca el comienzo de una etapa favorable para iniciar muchos cultivos de la huerta primavera-verano en gran parte del país.

La acelga es una de las especies recomendadas porque tolera bien las temperaturas frescas y comienza a crecer con mayor intensidad a medida que aumentan las horas de luz.

Cómo sembrarla

Puede sembrarse directamente en la tierra o en macetas profundas.

Lo importante es elegir un lugar que reciba varias horas de sol por día y utilizar un suelo fértil, con buen drenaje y materia orgánica.

Una vez que las plantas crecen, conviene dejar una separación suficiente entre ellas para favorecer la circulación del aire y evitar la competencia por nutrientes.

El secreto para cosechar durante meses

La clave está en cómo se cortan las hojas.

Los especialistas recomiendan retirar primero las hojas externas, que son las más desarrolladas, y dejar siempre las centrales.

De esa manera, la planta continúa produciendo nuevas hojas y puede seguir ofreciendo cosechas durante buena parte de la temporada.

Arrancar la planta completa, en cambio, pone fin al ciclo de producción.

Los cuidados que necesita

La acelga no requiere demasiada atención, aunque responde mejor cuando se mantienen algunos cuidados básicos.

Entre ellos:

regar cuando la tierra comienza a secarse;

eliminar malezas;

incorporar compost o abono orgánico periódicamente;

controlar la presencia de babosas o caracoles, especialmente durante los períodos húmedos.

Otras verduras que también permiten cosechas sucesivas

La acelga no es la única.

Existen otras especies que pueden seguir produciendo si se cosechan correctamente.

Entre ellas se encuentran:

lechuga de hoja, retirando las hojas externas;

rúcula, mediante cortes parciales;

espinaca, en algunas variedades;

cebolla de verdeo, cortando únicamente las hojas verdes;

perejil, siempre dejando brotes para que vuelva a crecer.

Una huerta que produce durante más tiempo

Cultivar especies que permiten cosechas sucesivas tiene varias ventajas.

Reduce la cantidad de semillas necesarias, aprovecha mejor el espacio disponible y garantiza verduras frescas durante un período mucho más largo.

Para quienes recién comienzan con una huerta en casa, la acelga suele convertirse en una de las mejores inversiones: con una sola siembra y algunos cuidados básicos, puede ofrecer hojas tiernas durante meses y convertirse en una presencia permanente en la cocina.