Qué pasa con los descuentos de las obras sociales y prepagas de los medicamentos que pasaron a venta libre

A través de la Disposición 4714/2026 publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) oficializó el cambio a la categoría de venta libre para diez nuevos grupos de drogas destinadas a tratar afecciones de baja complejidad.

El principal impacto para los usuarios radica en que, al perder su condición de venta bajo prescripción médica, estos fármacos dejarán de estar alcanzados por los descuentos obligatorios —que suelen rondar el 40%— aplicados por las obras sociales y las empresas de medicina prepaga en las farmacias.

El Gobierno avanza con los medicamentos de venta libre

De acuerdo con los argumentos oficiales, esta decisión busca ampliar las opciones en el mercado, favorecer la competencia, promover el uso responsable de los productos y facilitar el acceso a medicamentos eficaces. En esa misma línea, el ministro de Salud, Mario Lugones, destacó que el proceso apunta a liberar el expendio de opciones terapéuticas seguras para dolencias de baja complejidad.

Para obtener esta recategorización, los principios activos debieron cumplir con exigentes requisitos evaluados por la Anmat:

Contar con al menos cinco años de comercialización comprobada bajo receta en la Argentina.

en la Argentina. Poseer un amplio margen terapéutico, garantizando que un uso superior al recomendado no implique riesgos graves para la salud.

No presentar reportes de efectos adversos severos que pudieran alterar el balance entre los riesgos y los beneficios del fármaco.

La decisión fue tomada tras analizar los datos del Sistema Nacional de Farmacovigilancia y de la base global de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Además, se tomaron en consideración los antecedentes regulatorios de agencias sanitarias internacionales como la FDA (Estados Unidos), la EMA (Europa), la AEMPS (España), la ANVISA (Brasil) y el INVIMA (Colombia), donde estas drogas ya se comercializan sin receta.

Cómo será la implementación en las farmacias

La normativa establece un esquema de transición claro para los laboratorios encargados de la producción y comercialización:

Lotes antiguos: las empresas podrán seguir vendiendo los lotes que ya fueron liberados antes de la entrada en vigencia de esta norma manteniendo los envases, rótulos y prospectos originales.

las empresas podrán seguir vendiendo los lotes que ya fueron liberados antes de la entrada en vigencia de esta norma manteniendo los envases, rótulos y prospectos originales. Lotes nuevos: todo lote que se libere a partir de ahora deberá adaptar sus presentaciones, incorporar obligatoriamente la nueva condición de «Venta Libre» y sumar un código QR que contenga el prospecto digital correspondiente.

El antecedente de los protectores gástricos y laxantes

Este anuncio se inscribe dentro de la Resolución 284/2024 impulsada por el Ministerio de Salud, bajo la cual ya habían pasado a venta libre otros medicamentos de uso extendido, como los inhibidores de la bomba de protones (conocidos como «prazoles»), la acetilcisteína, el aciclovir y diversos laxantes.

Según informó Clarín, al repasar los resultados de esa primera apertura, el Gobierno argumentó que la medida permitió ampliar el acceso sin fomentar maniobras especulativas. Según los datos oficiales, tras la liberación de los prazoles, los precios de esos medicamentos aumentaron entre un 30,2% y un 40,4% entre mayo de 2024 y junio de 2026, ubicándose muy por debajo de la inflación acumulada del 94,7% registrada en ese mismo período.

Cuáles son los 10 medicamentos que ahora son de venta libre

El nuevo listado abarca drogas en presentaciones orales, de uso tópico y soluciones oftálmicas: