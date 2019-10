Cinco medallas, dos de oro, para Fausto Catini en el Sudamericano de gimnasia

Fausto Catini cumplió una actuación soñada en el Sudamericano de Gimnasia Artística que se llevo a cabo en Cali, Colombia. El joven roquense, que representa a la Escuela Patagonia, tuvo un fin de semana que no olvidará.

Catini no se cansó de subirse al podio a lo largo del fin de semana en el que ganó la medalla de oro en salto, la de bronce en arzones y barra, la de plata en All Around y junto al equipo de Argentina lograron la dorada.

Cinco fueron las preseas que el roquense se colgó durante el certamen que se llevo a cabo en Cali.

Con apenas 15 años, Catini se lució en la categoría juveniles, demostró que continúa creciendo y que está dentro de los mejores de la disciplina a nivel continental.

Fue su cuarta participación en un Sudamericano y también fue su última en juveniles ya que a partir del año que viene competirá en Juniors.