Cipolletti – Madryn, un partidazo que promete en Centenario

Con dos regresos importantes, Cipolletti (26 puntos) será local hoy a las 15 de uno de los dos mejores de la zona 1 del Federal A. Por la fecha 15 del certamen recibirá a Deportivo Madryn (29) en el Gigante del barrio Sarmiento de Centenario.

El arbitraje estará a cargo de Pablo Núñez, tristemente conocido para el fútbol regional, ya que fue el juez que estuvo en la final del Regional Amateur donde Independiente de Neuquén salió perjudicado ante Bolívar.

Será el primer partido en el cual los no socios del albinegro deberán pagar para seguir el partido a través del streaming.

#FederalA ⚽️ | Fecha 15



Opciones para seguir el partido de mañana vs Dep Madryn:



💻 SOCIOS GRATIS - COMPLETAR FORMULARIO: https://t.co/hoeZB11jvI



💻 NO SOCIOS: https://t.co/n9dQikHGyT



📻 AM 690 - LU 19

📻 FM 89.7 - GALAS

📻 AM 550 - LA PRIMERA#VamosCipo ⚫⚪⚪ pic.twitter.com/vcP7XrmzzA