Cipolletti: un grupo de personas reclamó en las puertas del Ipross

Un grupo de padres reclamó hoy en las puertas del Ipross por la falta de insumos que no se les brinda a niñas y niños con tratamientos por discapacidad. Aseguraron que la obra social de la provincia no les brinda los insumos necesarios para sobrellevar diversas patologías. Adelantaron que de no regularizarse la situación, se encadenarán en el poder judicial.

Gabriela Canales es la mamá de María Paz, una niña de 12 años con encefalopatía crónica no evolutiva, y fue una de las mujeres que hizo escuchar su reclamo esta mañana. Según expresó, pese a que su hija cuenta con un certificado de discapacidad, el Ipross no le brinda los recursos necesarios para que pueda llevar adelante el tratamiento. Aseguró que existen otros casos similares.

Según detalló, faltan insumos, las derivaciones no se realizan a tiempo y hasta a veces se demora la llegada de equipamientos para la atención del paciente.

Eduardo Borgi, papá de una niña con discapacidad, también se sumó al reclamo. Explicó que este año los padres elevaron notas a la presidencia de la obra social y al gobernador, Alberto Weretilenck, para exponer la problemática.

El hombre explicó que se pidió que se cumpla la Ley de discapacidad y los aspectos en cuanto a la atención, ya que también hay casos de niños que necesitan atención domiciliaria.

A raíz de todo esto, adelantaron que de no resolverse los problemas, tomará medidas “severas” a partir de la semana próxima.