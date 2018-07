“Ahora mi hijo va feliz a la escuela”, contó la mamá del nene que sufrió bullying

La mamá del niño que sufría bullying en la escuela de las 1200 Viviendas explicó que lograron el cambio de colegio. Iris dijo que luego de la denuncia penal, el Consejo de Educación accedió a darle una vacante en el establecimiento educativo del barrio Pichi Nahuel. La mujer expresó que ahora su pequeño “va feliz a la escuela”. Además, remarcó que no se habla de la problemática que vivió su hijo durante meses. “El bullying no se trata, se ve por encima”, expresó.

El caso se dio a conocer a principios de julio, cuando Iris denunció penalmente a la directora de la escuela 338 por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Según explicó en su momento, su hijo sufría golpes por parte de un compañerito de grado durante un largo periodo. La denuncia fue dirigida a las autoridades del colegio debido a que no daban solución al problema.

Iris explicó que luego de la denuncia, la supervisión convocó a una reunión a todas las partes que estaban involucradas: el Coordinador Escolar, Roberto Pihuala, la directora del establecimiento educativo, y la mamá del compañero de grado. “Intentaron dar vueltas las cosas (...)”, expresó al hacer referencia al accionar que decidió tomar la familia.

Luego de esto, y tras varios pedidos, el Consejo de Educación accedió a que se realice el traslado a la escuela primaria 262, del barrio Pichi Nahuel.

La mamá explicó que comenzó las clases los días previos al inicio de vacaciones y notó un cambio positivo en él. A su vez, explicó que durante este tiempo se dedicó a hablar del tema con su hijo ya que quedó afectado por lo vivido. “Fueron cuatro meses de estar defendiéndose en el colegio”, graficó.

Con respecto a la nueva etapa, la mujer expresó que su hijo está muy entusiasmado con el cambio de escuela. “Mi hijo está feliz y se levanta con ganas de ir al colegio nuevo (...) de todo esto me quedó la decepción de la educación, la impotencia de cómo se siente uno como madre. Si no fuera por los medios, el bullying no se trata y se ve por encima”, remarcó.