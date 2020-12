Claudia Villafañe a Ruggeri: "Si ves dónde falleció Diego, te morís"

Oscar Ruggeri, exdefensor de la selección argentina, contó que en las últimas horas conversó con Claudia Villafañe, exesposa de Diego Maradona y le dijo: "Cabezón, si ves dónde falleció, te morís".

Visiblemente conmovido, el Cabezón Ruggeri contó una intimidad que Claudia Villafañe le contó sobre el lugar donde murió Diego. Desgarrador relato de su amigo. pic.twitter.com/ZKZSI9KnYx — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) November 30, 2020

"Hablando con Claudia me decía ´Cabezón, si entrabas y veías dónde falleció Diego, te morís´", señaló notablemente conmovido Ruggeri en el programa que es panelista en ESPN.

"No sé si está bien decir esto -continuó - Claudia sabe que lo digo de corazón. No quise preguntar más. Debe ser el dolor que tenemos todos. No voy a echar la culpa a nadie".

"Él (Maradona) tomo un camino de aislarse", se lamentó antes de preguntarse: "¿Por qué estos tipos mueren solos?".