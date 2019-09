Clorofila: los secretos de un superalimento

Se impone cada vez más en el ámbito de lo saludable y vale la pena probarla. Se trata de un pigmento natural que se extrae de los alimentos de origen vegetal y posee grandes beneficios para la salud.



Se caracteriza por ser orgánica, anti-bacteriana, es generadora de glóbulos rojos, neutraliza toxinas, purifica la sangre y el hígado, previene las canas, mejora la digestión y reduce la presión sanguínea.



Es ideal, porque brinda más hierro que la espinaca, 11 veces más calcio que la leche, 5 veces más magnesio que la banana. 60 veces más vitaminas C que la naranja, 45% más proteínas que la carne, y lo mejor es que se asimila en 20 minutos.Tiene todas las vitaminas A, B, C, D, E, K y betacaroteno; extremadamente rico en proteínas y contiene 17 aminoácidos.



Las ventajas que ofrece son muchas: energiza, rejuvenece, nutre, oxigena, purifica, tonifica, mejora el rendimiento físico, fortalece los huesos, suaviza las articulaciones, cicatriza, desintoxica a nivel celular, aclara la mente y también actúa sobre problemas de acné.



La clorofila orgánica es realmente muy nutritiva, sólo 25 ml. de jugo equivalen a 1.5 kilos de verduras frescas y orgánicas en vitaminas, enzimas y minerales. Una excelente fuente de proteínas, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, azufre, cobalto, zinc, entre otros.



Se puede consumir combinada con otros alimentos, como por ejemplo, en jugos naturales, o puede acompañar distintas comidas. Es importante que sea un alimento orgánico certificado, de esa forma se garantiza que no haya sido contaminada.



Cualquier persona puede consumirla ya que, no tiene contraindicaciones. Es apta para celíacos porque el gluten en el trigo se desarrolla a partir de la espiga. En el mercado se consiguen marcas certificadas Libre de Gluten por el Ministerio de Salud y también con certificado orgánico por la Organización Internacional Agropecuaria (OIA) y SENASA.

Ideal para combatir:

• Artritis: porque mejora los síntomas al influir sobre la respuesta inmune y la inflamación.

• Fibromialgia: ya que el magnesio que posee facilita la relajación de los músculos y sistema nervioso.

• Diabetes: porqué controla el azúcar de la sangre.

• Sobrepeso: estimula el gasto de energía.

• Anemia: restaura los glóbulos rojos.

Receta: Jugo verde detox

Ingredientes:

Naranjas: 5

Manzana verde: 1

Espinaca: 1/2 paquete

Pepino: 1

Spirulina: 1 cdita (alga)

Maca (opcional): 1 cda

Clorofila: 1 cda

Procedimiento:

Limpiar bien los vegetales.

Hacer jugo de naranja, a la manzana sacarle las semillas y al pepino cortarlo en trozos.

Poner todos los ingredientes en una licuadora y procesar durante 30 segundos.

Servir el licuado y consumir inmediatamente, para que no pierda sus propiedades.

Receta de: Pablo Martín