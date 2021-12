Colonias de vacaciones: un clásico de verano que vuelve tras un año de pandemia

El año que viene regresan al 100% de las colonias de vacaciones para niños, adultos y personas con discapacidad en Roca. Luego de un verano 2021 de pandemia y pocas propuestas por la situación sanitaria, el 2022 promete ser un verano más que concurrido en las piletas y propuestas de recreación y diversión.

El Municipio de Roca, por su parte, ya lanzó dos colonias de vacaciones que se desarrollarán simultáneamente, una en el Centro Deportivo y Recreativo Patronato y la otra en el predio de Apycar de la Isla 32.

La colonia en Apycar será para niños que asistan a la escuela Primaria desde este año, personas mayores de 60 años y personas con discapacidad a partir de 17 años. La colonia en el patronato es también para niños de primaria y personas con discapacidad, pero entre 7 y 16 años.

Los períodos son dos durante el verano, uno en enero y otro en febrero. Del 10 al 28 de enero y del 31 de enero al 18 de febrero. Los días y horarios en ambos espacios serán de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía.

Para quienes opten por la colonia en el predio Apycar, el municipio pondrá a disposición un servicio de transporte.

El verano pasado, en enero de 2021, el municipio convocó a actividades recreativas para chicos denominadas «Verano Recreativo y Cultural» con estrictos protocolos, pero no había convocado a colonias propiamente dichas por la situación sanitaria. Es por eso que este año será el esperado reencuentro.

El Club Deportivo Roca también ofrece su colonia de vacaciones con actividades recreativas, talleres, bicicleteadas, pileta y campamento. Esta destinada a niños de 3 a 11 años.

Será en enero del 4 al 31 de enero y en febrero del 1 al 18. Los horarios son de 14 a 18:30 horas. Como requisito, piden una declaración jurada covid.

Los valores por cuatro semanas de enero rondan los 10.500 pesos para socios y 12.500 para no socios del club, en tanto las tres semanas de febrero son 9.200 para socios y 10.900 no socios. El costo por semana es de 4.400 para socios y 5.600 para no socios.

Este club no había suspendido la colonia el verano pasado, aunque en esta edición, como en todas las propuestas, los protocolos se flexibilizaron.

Las inscripciones ya están abiertas y vienen con muy buena demanda, según anticiparon. Para consultas pueden comunicarse con Nancy Pérez 2984550578 o con Valeria Tapia al 2984696573.

Otros clubes o asociaciones de la ciudad como ATSA o la Asociación Española se encuentran evaluando o con preparativos para lanzar colonias. En tanto, el municipio estuvo recibiendo durante los últimos días, documentación de diferentes clubes con piletas para llevar adelante habilitaciones.

A su vez, este jueves 9 de diciembre abre la temporada estival del balneario Apycar del municipio para toda la familia y el fin de semana, queda inaugurada la temporada de pileta en el Club Deportivo Roca.

Inscripciones municipales

Las inscripciones largaron hoy lunes 6 de diciembre y estarán habilitadas hasta el viernes 10, de 18 a 20 horas en distintos puntos de la ciudad.

Los interesados podrán optar sólo por una de las colonias y al momento de inscribirse deberán elegir un período en el cual desean participar.

Para la de Apycar los lugares de inscripciones para niños serán el Cepla, Centros Comunitarios de Malvinas, Stefenelli, Porvenir, J.J. Gómez, Alta Barda, Chacra Monte, Paso Córdoba, Alfonsina Storni, San Cayetano, Mosconi, La Rivera, CIM de Barrio Nuevo y los playones de los barrios Noroeste (Plaza La Esperanza) y Quinta 25.

Para personas mayores la inscripción se realizará en los polideportivos Fabricio Vaccari (250 viviendas – Nicaragua 642), Gimena López (Palacios y Maipú) y Gimena Padín (827 viviendas – Estados Unidos 1559). Mientras que, las personas con discapacidad de 17 años en adelante podrán anotarse en el Polideportivo Gimena López. Para la colonia de patronato la inscripción será en este mismo lugar.

Para inscribirse las personas deberán presentar fotocopia de DNI y en el caso de las personas con discapacidad, deberán presentar también fotocopia del dictamen de discapacidad.