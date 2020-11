Comé+Plantas, la app de Narda Lepes, se actualiza y expande por América Latina

Narda Lepes, Shifta y Microsoft anunciaron la primera actualización de Comé+Plantas, la aplicación que, a través de los servicios de inteligencia artificial de Microsoft Azure, propone a las personas volver a conectar con los vegetales, aprender a prepararlos mejor e incorporarlos en sus comidas. Lanzada en junio de 2020, Comé+Plantas superó las 70.000 descargas, alcanzó un promedio de 4.5 de reseñas positivas, ocupó el primer puesto en App Store durante el primer día en su categoría y fue la segunda entre las más descargadas.

A pedido del público se anunció la disponibilidad de Comé+Plantas en Chile y Uruguay. Desde noviembre quienes estén en esos países podrán descargarla de forma gratuita en todos los stores.



“El problema del cual partimos para desarrollar Comé+Plantas fue que la gente no sabe cómo tiene que hacer para comer mejor, entonces, con la aplicación propusimos ayudarlos a conocer mejor a esos vegetales que no saben qué son y muchas veces no se animan a preguntar. El mundo asume que las personas deberían saber cosas sobre cómo preparar los vegetales que, en realidad, no se las explica nadie. Por eso pensamos Comé+Plantas como una herramienta que ayude a mejorar el vínculo que las personas tienen con los vegetales. Parece algo muy básico pero esta relación, en muchos casos, no es tan fluida. Durante estos primeros meses recibimos muy buen feedback, que fue lo que tuvimos en cuenta para lanzar esta primera actualización. Lo que más nos importa de todo esto es que las personas sepan que el tema no necesariamente pasa por lo que comen, sino por lo que no están comiendo. No tenemos que dejar de comer lo que nos gusta, tenemos que agregar más cosas y para eso pueden usar Comé+Plantas”, comentó Narda Lepes.



Nuevas funcionalidades :

· El listado de vegetales ahora puede filtrarse por mes para obtener los que se dan en el mes seleccionado.

· Se hicieron mejoras de usabilidad en las historias.

· Se hicieron mejoras estéticas en toda la aplicación.

· Se cambió la splash screen.

· Los #NardaTip ahora tienen nuevas ilustraciones que los acompañan.

“Comé+Plantas tiene en los stores un rating promedio de 4.5 de reviews positivas, esto nos dice que los usuarios la valoran mucho. Hubo más de 50.000 descargas en el primer mes y más de 70.000 en los primeros tres meses. Hubo mucha curiosidad por ver que de qué se trataba, las personas que tienen un interés real y la siguen usando son quienes más la valoran. Desde Shifta estamos muy contentos de ver reflejado el resultado de nuestro proceso de construcción de productos digitales, que tiene como característica principal integrar la voz del usuario desde el inicio en la toma de decisiones y colocar el foco en el diseño de interacción, buscando que las personas se relacionen con el producto de una manera simple, intuitiva y objetiva. Creemos que esta actualización será bien recibida ya que contiene las principales mejoras que nos pedían los usuarios”, comentó Matías Lacave, CEO de Shifta.



“Nosotros sabíamos el potencial de la tecnología y el impacto que puede causar mientras que Narda tenía todo el conocimiento, consejos, tips y muchos datos para conocer más sobre los vegetales e incorporarlos en el día a día. La inteligencia artificial fue una herramienta clave que nos permitió llevar toda la experiencia de Narda a miles de personas. Esta tecnología reconoce a los vegetales cuando les apuntamos con la cámara del celular. De esta manera, si no sabemos qué tenemos en frente o tenemos dudas, la inteligencia artificial nos permite entenderlo. Esta tecnología también nos ayuda a impulsar el consumo de vegetales, conocer nuevas combinaciones para cocinar de manera simple, aprender la estacionalidad para aprovechar los más económicos y volver a la creatividad en la cocina. A partir de todo esto, hicimos Comé+Plantas, que busca contribuir a mejorar la relación de las personas con los vegetales utilizando la inteligencia artificial para comer mejor”, finalizó Yamila Zakhem, especialista en inteligencia artificial de Microsoft Argentina.