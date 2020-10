Comerciantes de Regina piden retomar horarios normales de atención

Por la situación de crisis que las restricciones generaron sobre los comercios de Regina, desde la Cámara de Comercio, Industria y Producción de esta ciudad, pidieron se evalúe autorizar el desarrollo de las actividades comerciales en los horarios habituales que regían antes del inicio de la pandemia.

En forma paralela, desde la entidad mercantil reginense, insistieron que la apertura comercial debe ir acompañado con mayores controles para reducir los riesgos de contagios. Propusieron que se establezca un sistema de toma de temperatura en las calles e ingresos a Villa Regina, y la disposición de testeos rápidos a quienes circulan en la ciudad.

“La situación no da para más; pero eso lo que pedimos es volver a la normalidad en los horarios de atención que regían antes de la pandemia”, señaló Franco Susca, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Regina sobre el pedido formulado al municipio local.

Aclaró que el pedido no implica renunciar a los controles sanitarios e incluso al mantenimiento de algún tipo de restricción en cuanto a la cantidad de personas que puedan ingresar a ciertos establecimientos comerciales; pero sí permitir una funcionamiento en una franja horario superior a la regulada hasta el momento.

En una nota que dirigieron al intendente Marcelo Orazi, desde la Cámara de Comercio plantearon que “dada la situación económica de los comerciantes no esenciales de la ciudad, tengan bien a considerar la posibilidad que los mismos vuelvan a desarrollar sus actividades en horarios normales y habituales, cumpliendo con todos los protocolos correspondientes al covid-19”; en tanto apelaron al acompañamiento de la comunidad con el cumplimiento de las medidas sanitarias.

De acuerdo a las regulaciones vigentes, los comercios no esenciales están autorizados para desarrollar sus actividades de lunes a sábados en la franja horaria de 9 a 20, pero un tope de ocho horas diarias de atención.

“Tienen que dejar trabajar normalmente a la gente y hacer los controles en la calle. Tiene que hacer testeos rápidos en la calle, tienen que hacer controles de temperatura a quienes circulan por la ciudad y a las personas que ingresan a Regina. Como dijo la gobernadora hay que potenciar más los controles; pero la actividad comercial tiene que volver a su horario normal”, remarcó el presidente de la Cámara de Comercio reginense.

Agregó que si bien muchas actividades comerciales pudieron habilitarse en los últimos meses, muchas otras aún no cuentan con autorización para el desarrollo de sus actividades. “Esta es una parte del panorama, también los comercios que están trabajando, no tienen los ingresos que tenían antes y esto se va a traducir en la posibilidad de cierre y la caída de puestos de trabajo, algo que no queremos”.

Insistió que “algunos comercios cerraron hace cuatro o cinco meses, pero otros nos han dicho que están pensando en cerrar sus puertas porque no pueden cubrir sus costos; los que tienen empleados están tratando de salvar de la mejor manera la situación; por ahí tienen algún aporte del ATP de Nación, pero eso tampoco alcanza”.

“Por qué pedimos esto ahora, porque si no lo hacemos va a suceder que los comercios van a empezar a cerrar y a despedir gente, que hoy no lo podrían hacer porque deben pagar doble indemnización, pero estarían considerándolo”, enfatizó finalmente el presidente de la Cámara de Comercio de Regina.