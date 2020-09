Multaron a dos comercios de Regina por abrir el domingo para atender la público

Dos comercios que violaron la restricción de apertura el domingo en Villa Regina, fueron multados por el municipio local; aunque no se dispuso la clausura de los locales cómo sí ocurrió con otros negocios que no cumplieron con las restricciones de atención al público.

El hecho se conoció a través de una denuncia pública a través de las redes sociales y generó la intervención del municipio, que anunció que se labraron actas de infracción con intervención del área de Bromatología y el inicio de actuaciones a través del Juzgado Municipal de Faltas.

Según se indicó, el intendente realizó la denuncia ante el Juzgado de Faltas para el inicio de las actuaciones y la aplicación de sanciones correspondientes por la apertura de los comercios, dos heladerías ubicadas sobre la zona céntrica que el domingo, pese a la restricción vigente en cuanto a la apertura de los locales, realizaron la atención al público.

“El Intendente realizó la denuncia ante el Juzgado de Faltas y, al mismo tiempo, el Departamento de Bromatología labró las actas correspondientes que también fueron remitidas al Juzgado”, indicaron desde el municipio.

La apertura de los locales generó repudio de una importante cantidad de vecinos de Villa Regina que a través de las redes sociales, no solo por la apertura de los locales en un día que no está autorizado, sino también por la presencia de personas comprando, pese a que también existe restricción de salidas.

“Es increíble no respetan nada; no escuchan lo que dicen los trabajadores de salud por la situación que están viviendo para atender a las personas infectadas. Después la culpa es del médico, la enfermera o de la ambulancia que no llega”, expresó un vecino de la ciudad al manifestar su repudio a la situación.