Comerciantes de Roca no volverán a Fase 1 y se niegan a cerrar sus locales

Los comerciantes de Roca están decididos a mantener las puertas abiertas de sus locales a pesar de la medida adoptada por el gobierno provincial de volver a la Fase 1 del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Muchos de ellos están a la espera de la reunión que mantendrán la gobernadora Arabela Carreras con la Federación de Entidades Empresarias -a las 14- pero la idea es continuar con la actividad a pesar de las nuevas restricciones.

En tanto que cerca de las 11 comenzó la reunión con varios intendentes del Departamento de General Roca afectados por los anuncios, entre ellos la intendenta María Emilia Soria.

La mayoría de los comerciantes de distintos rubros coincide en que la situación es "crítica" y que no tienen la posibilidad de sostenerse económicamente porque ya son cinco meses sin poder recaudar.

"La verdad que está todo muy complicado el tema. Por la parte de salud estoy de acuerdo por los médicos pero los comerciantes qué hacemos, estamos fundidos. ¿De qué vamos a vivir? La gente joven y sana déjenla libre para trabajar y los que tienen problemas que queden en sus casas", dijo Margarita Nasilli, del local Margarita ubicado en Tucumán 518.

Para Margarita, la situación es sumamente compleja y adelantó que no cerrará sus puertas mañana. (foto: Juan Thomes)

En esa misma línea se manifestó Claudio Villablanca, del Café 43, quien aseguró que el escenario es sumamente complejo y que para reabrir las puertas de su confitería no sólo tuvo que acondicionar el local de Belgrano y Tucumán sino que también tuvo que afrontar la compra de mercadería para volver a funcionar.

"Los gastronómicos no tenemos la culpa de esta situación. Hemos adoptado todos los protocolos y creemos que esto sucede por la actitud de muchas personas que, a través de reuniones o juntadas, no han tomado las medidas necesarias para evitar la propagación del virus", dijo el comerciante quien aseguró que al igual que muchas personas, su situación económica es angustiante y que mañana seguirá con las puertas abiertas del Café 43.

Para Claudio, van a perder lo que habían invertido para reabrir las puertas del Café 43. "La culpa no es de los gastronómicos", asegura. (foto: Juan Thomes)

"Los comerciantes estamos muy mal estamos entrando al sexto mes. Ahora cada vez se hace más difícil. No creo que vayamos a cerrar hay que esperar a ver la reunión de esta tarde pero esto ya es tremendo", dijo Silvia de la mercería Flor del Sur, quien aseguró que resulta insólito que los restaurantes que abrieron hace tres días tengan que cerrar de nuevo.

Para Mabel Szerman, la preocupación va creciendo por la situación sanitaria pero entiende que no es responsabilidad de de los comerciantes. "Estamos a la espera de escuchar a la intendenta de nuestra ciudad para ver qué decisión va a tomar. El tema es que el personal no va a poder transitar porque no tendrían permiso de trabajo que tendrían al no ser esenciales", dijo la propietaria de la tienda El Coloso, de calle Tucumán.

Es una decisión apurada. Esto no se soluciona cerrando todo. Acá el problema es como se contiene a la gente... Si cerramos con qué pagamos los sueldos, cómo seguimos adelante?" Julio César Rodriguez, propietario de la tienda Julio César

Todos por el "no"

Yanina Ferroni, del gimnasio Atenas, también se manifestó en contra del cierre y sostuvo que es muy difícil volver atrás en este contexto. "Estamos confundidos pero hemos tomado la decisión de seguir trabajando y estamos de acuerdo todos los dueños de gimnasios. Está comprobado que en los gimnasios no son los contagios", dijo la experimentada deportista roquense.

Para Ferroni, el problema no está en los gimnasios. (foto: Juan Thomes)

"Son medidas con poco sentido común porque esto va a seguir por mucho tiempo más. Creo que esto va a seguir, la medida de quedarnos encerrados sin trabajar no es la medida justa ni necesaria. Ya tuvieron suficiente tiempo para armar un plan de salud si no lo lograron no tenemos por qué pagar las consecuencias", sostuvo.