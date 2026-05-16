Sin Acuña ni Véliz: formaciones confirmadas de River vs. Rosario Central, por las semis del Apertura

River recibe este sábado a Rosario Central, en un encuentro que definirá al primer finalista de este Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. El partido, programado para las 19:30, se llevará a cabo en el Monumental y se podrá ver a través de ESPN Premium y TNT Sports Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez.

El Millonario llega a este crucial encuentro luego del cómodo triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata, rival al que derrotó con un cómodo 2-0 en condición de local con goles de Sebastián Driussi y Lucas Martínez Quarta.

El conjunto de Coudet previamente, había vencido de manera milagrosa a San Lorenzo, en un encuentro donde llegó a estar en desventaja hasta el último minuto e incluso su oponente pateó dos veces para ganarlo en la tanda de penales.

Con respecto al equipo que jugó ante Gimnasia, el DT riverplatense meterá dos modificaciones. Marcos Acuña, que fue reemplazado en el primer tiempo ante el Lobo, saldrá del once titular e ingresará Matías Viña.

El Huevo fue exigido en la previa, respondió correctamente, pero no está al 100%. El otro cambio será Juan Cruz Meza por Santiago Lencina. Este ingreso es de índole táctico, ya que el juvenil le brindará más peso en la mitad de la cancha.

En tanto, Rosario Central viene de protagonizar uno de los partidos más polémicos de los últimos años en el fútbol argentino al vencer en condición de local a Racing por 2-1.

En este cruce, el Canalla se vio beneficiado por una injusta roja directa al delantero Maravilla Martínez, mientras que el árbitro Darío Herrera después echó al defensor Marco Di Césare por doble amarilla.

Ambas expulsiones fueron polémicas, en especial la de Maravilla, y generaron enojo en el cuadro de Avellaneda, derivando incluso en declaraciones explosivas de su presidente Diego Milito al finalizar el encuentro.

Para visitar el Monumental, Pol Fernández jugará desde la partida en el Canalla. El ex Boca será desde el inicio en lugar de Alejo Véliz, en una modificación pensada por Almirón para poblar el mediocampo y cortarle el circuito de juego al Millonario.

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue en enero de este año, por este mismo certamen. En esa ocasión, fue empate sin goles por la fecha 3, en un duelo que tuvo paridad.

Formaciones confirmadas

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Pol Fernández; Enzo Giménez, Ángel Di María y Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Árbitro: Nicolás Ramírez

Hora: 19.30

Estadio: Monumental

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium