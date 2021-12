Cómo cambiaron los actos académicos por la pandemia

El acto de entrega de diploma de la escuela secundaria es un momento muy especial en la vida de estudiante pero la pandemia del coronavirus ha modificado estas tradicionales ceremonias.

El año pasado en Roca la mayoría de los establecimientos educativos no realizaron estos eventos con la participación de invitados.

Este año en todos los colegios se permitió el ingreso de familiares pero el cupo fue muy limitado. En varios casos se habilitó la entrada de hasta dos o tres invitados por alumno.

En el CET 3 se realizó el 17 de diciembre a las 9 en el SUM. “La disposición del protocolo que se llevó a cabo fue por la normativa provincial y por el espacio disponible que había en la escuela. Se hizo un solo acto para todos los sextos”, comunicaron desde la institución.

En este caso solo se permitió el ingreso de dos personas por cada estudiante.

“Los chicos pidieron traer más familiares y allegados pero no se pudo”, comunicó Natalia, coordinadora de prácticas profesionalizantes.

La docente mencionó que antes de la pandemia no había límite de participantes.

“El año pasado se hizo el acto de sexto año solamente con los egresados. Los familiares estaban de la reja de la escuela hacia fuera”, recordó.

En el CEM 16 también el cupo fue de dos invitados por estudiante.

Carmen Juárez, directora del CEM 16, contó que este año por protocolo sanitario se pudo realizar el acto pero también con dos invitados por estudiante.

“El año pasado se realizaron tres actos al aire libre porque no había sistema de burbuja”, mencionó.

La directiva señaló que se dispusieron espacios en los patios del colegio para que saquen fotos con el resto de la familia pero “en la entrega de diplomas estuvieron sólo dos integrantes por egresado”.

Participaron 105 estudiantes sumado los padres, más la comunidad educativa se alcanzó el número de 370 personas.

“A los padres que tenían bebés en sus brazos se le permitió el ingreso y a una persona más”, aclaró.

En el CET 33 ubicado en el Barrio Quinta 25 el cupo de invitados fue de tres por cada alumno.

“Hicimos tres actos en el turno mañana porque tenemos tres divisiones”, explicó la directora Estela Maris.

Recordó que el año pasado no hubo acto pero si la entrega de los diplomas y “unos regalitos qué teníamos preparados para los estudiantes como todos los años”.

Maris remarcó que en un restaurante puede ingresar la cantidad de gente que quiera, “eso ya corre por cuenta de los dueños y es responsabilidad de las personas que asisten. Personalmente no me parece que se hayan habilitado tantos espacios de esta manera porque están aumentando los casos de covid”, criticó.

En el CET 33 se realizaron tres actos académicos. Foto gentileza.

Elena terminó sexto año en el CET 3 y también cuestionó la diferencia de criterios en ambos casos. “Nos molestamos porque decían que podíamos invitar solamente a dos personas así que tenía que elegir entre mis papás, mis abuelos o mi hermana mayor, tenés que elegir porque no te queda otra”, expresó.

“En los boliches la gente hace fila, están todos con barbijo separados pero cruzan la puerta y chao barbijo chao protocolo”, sostuvo.