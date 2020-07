Cómo es la vida de los jugadores que quedaron libres de Cipolletti

La suspensión de los torneos de fútbol presentó una inusual situación para clubes y jugadores. La dificultad para renovar contratos en este contexto hizo que una gran cantidad de futbolistas quedaran libres.

Cipolletti no estuvo exento de esa realidad y más de la mitad del plantel que jugó el último Federal A ya no pertenece al club.

Algunos como Jorge Piñero Da Silva, Nicolás Trecco, Maximiliano Tormann y Cristian Fornillo regresaron a sus lugares de origen. En otros casos, como los de Matías Sarraute y Pablo Ostapkiewicz la decisión fue quedarse en la ciudad.

Tormann y Opazo aprovechan el tiempo libre para colaborar en los negocios familiares. Hernán Altolaguirre, Nicolás Hours y Gonzalo Barez estudian carreras universitarias y apuestan a terminar durante el receso. El último incluso ya se recibió de ingeniero químico y está realizando la práctica profesional.

Nicolás Trecco, por su parte, está poniendo sus esfuerzos en el curso de director técnico.

Facundo Crespo, figura del equipo en el torneo Federal, consiguió trabajo. “Un amigo que me lo ofreció. No lo dudé, es una época complicada. Soy mensajero, entrego chips y tarjetas a domicilio”, expresó el arquero.

El único que reconoció haber recibido propuestas concretas fue Altolaguirre. “Me llegaron algunas ofertas desde hace unos 15 días, son todas del extranjero, todavía no tomé ninguna decisión”, aseguró el delantero.

Del resto de los jugadores, Sarraute, Piñero Da Silva, Fornillo y Ostapkiewicz afirmaron haber tenido algún sondeo o consulta mientras que los demás están a la espera, en un mercado de pases muy parado ante la crisis económica y la incertidumbre sobre fechas de regreso.

Una particularidad es que todos los jugadores estuvieron de acuerdo en que les gustaría volver a Cipolletti si el club los busca para la próxima temporada.

Destacaron el trato con los dirigentes y el cumplimiento salarial a pesar de la pandemia. También manifestaron las ganas de revancha tras un rendimiento irregular en el campeonato que los dejó lejos de los primeros puestos.

“Por supuesto que me gustaría seguir en Cipo, estoy agradecido con el club que confió en mí a pesar de venir de una lesión. Empecé a jugar en el primer semestre de este año, me queda el gustito amargo que no se pudo terminar. Me gustaría tener una revancha y jugar más”, comentó el Polaco Ostapkiewicz.

“A Cipolletti lo quiero muchísimo, me dio todo desde chico. Si me quieren voy a estar listo”, aseguró el Monito Opazo.

“Si Cipolletti me llamara me encantaría volver. La ciudad nos gustó muchísimo, a mi familia también”, dijo Tormann.

“Si Cipo está interesado en mí otra vez no lo dudaría y me quedaría. Me han dado todo, no me han fallado nunca”, afirmó Crespo.

La buena relación que quedó con los futbolistas que finalizaron su vínculo le facilitará al Albinegro la posibilidad de volver a contar con alguno de ellos si así lo desea.