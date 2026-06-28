«Récord de recambio»: la salida de Manuel Adorni abre una fractura en el Gobierno y apura el rearmado libertario

La renuncia de Manuel Adorni cerró un ciclo de más de 100 días de desgaste político que impactó de forma directa en el núcleo de la conducción nacional. El letargo decisional del presidente Javier Milei, quien sostuvo a su principal alfil hasta el minuto final, dejó un escenario de reconfiguración forzada en Casa Rosada.

La salida del ministro coordinador no fue impulsada por la oposición, sino por el vaciamiento interno de los bloques aliados en el Congreso, que se negaron a absorber el costo de sus inconsistencias patrimoniales.

Con este desenlace, Milei ostenta un récord histórico de recambio en el vértice del poder al contabilizar tres jefes de Gabinete desplazados en apenas dos años y medio de administración.

En términos políticos, la estructura de conducción de Karina Milei sufrió un fuerte impacto estratégico, abriendo paso a un nuevo esquema de poder donde Patricia Bullrich se posiciona como la principal ganadora tras forzar la salida del funcionario.

La trastienda del quiebre en el Senado y el posible ascenso de Diego Santilli

La caída definitiva de Adorni se precipitó tras el fracaso parlamentario del jueves pasado, cuando el Senado levantó la sesión oficialista por falta de quórum. Se trató del segundo ultimátum coordinado por Bullrich: el primero había sido la postergación técnica de la semana previa para dar tiempo a una resolución en el Poder Ejecutivo.

La tensión intramuros se agudizó el martes, cuando Bullrich y los senadores con mayor antigüedad en sus bancas vaciaron las reuniones de respaldo que Karina Milei le había organizado a Adorni en la Casa Rosada. Al día siguiente, la jefa del bloque libertario suspendió el informe de gestión fijado para el 2 de julio y activó la comisión de Asuntos Constitucionales, enviando una señal directa al Presidente durante su gira por España.

El rearmado del Gabinete ya muestra ganadores y heridos en la mesa chica:

Diego Santilli en alza: consolida su ascenso institucional y absorbería formalmente el control de la estructura del Ministerio del Interior en las próximas horas.

consolida su ascenso institucional y absorbería formalmente el control de la estructura del en las próximas horas. El plan de contención de Ravier: el flamante vocero presidencial, Adrián Ravier , junto al secretario de Prensa, Fabián Fernández, intentaron un esquema de blindaje ético centrado en «la moral como política de Estado», pero la presión legislativa anuló la sobrevida del cargo.

el flamante vocero presidencial, , junto al secretario de Prensa, Fabián Fernández, intentaron un esquema de blindaje ético centrado en «la moral como política de Estado», pero la presión legislativa anuló la sobrevida del cargo. La encrucijada de Bullrich: el ala dura del oficialismo teme que la senadora capitalice su diferenciación pública para rearmar un espacio independiente, traccionando a sectores del PRO de Mauricio Macri y a la base radical de la Cámara Alta.

El pacto de Comodoro Py y las firmas para la interpelación

En los pasillos de los tribunales de Comodoro Py circuló con fuerza la versión de un acuerdo político-judicial de contención. La estrategia apuntaba a que el funcionario fuera llamado a indagatoria por la causa de presuntas dádivas vinculada a su viaje a Punta del Este, otorgando a Milei la justificación técnica para exigir su renuncia antes de una destitución legislativa.

El pacto final garantizaría protección judicial y un trámite «planchado» en el expediente de enriquecimiento ilícito, similar a los tiempos procesales de otras causas complejas de la política nacional.

El margen de dilación del Gobierno se extinguió debido al avance del reloj parlamentario en la Cámara de Diputados. Para este martes estaba convocada la comisión de Asuntos Constitucionales para tratar el proyecto de interpelación de Esteban Paulón:

Firmas consolidadas: la oposición ya contaba con las 18 firmas necesarias para dictaminar (13 de Unión por la Patria, 3 de Provincias Unidas, 2 del PRO y 1 de la UCR).

la oposición ya contaba con las para dictaminar (13 de Unión por la Patria, 3 de Provincias Unidas, 2 del PRO y 1 de la UCR). El factor Macri: el expresidente Mauricio Macri notificó el viernes por la noche que el PRO votaría en bloque a favor del emplazamiento, garantizando que en 15 días Adorni se convertiría en el primer Jefe de Gabinete removido por el Congreso desde la reforma constitucional de 1994.

Lo que tapó la crisis: reformas de fondo y extranjerización de la tierra

La centralidad mediática del caso Adorni funcionó durante más de tres meses como un dique de contención que invisibilizó el avance de reformas estructurales y de fondo diseñadas por la Casa Rosada. Lejos de una parálisis de gestión, el Ejecutivo ejecutó movimientos estratégicos de alto impacto geopolítico y económico:

Justicia y pliegos: Se avanzó en la tramitación de 150 pliegos de jueces y fiscales , validados en su mayoría por acuerdos con el peronismo en el Senado. En ese circuito, el Gobierno retiró el pliego de María Verónica Michelli (cuñada del periodista Hugo Alconada Mon), marcando otra línea de disputa con el sector de Bullrich.

Se avanzó en la tramitación de , validados en su mayoría por acuerdos con el peronismo en el Senado. En ese circuito, el Gobierno retiró el pliego de María Verónica Michelli (cuñada del periodista Hugo Alconada Mon), marcando otra línea de disputa con el sector de Bullrich. Infraestructura clave: Se concretó la concesión de la Hidrovía por un plazo de 30 años , además de iniciar el debate parlamentario de la nueva Ley de Sociedades Automatizadas.

Se concretó la concesión de la , además de iniciar el debate parlamentario de la nueva Ley de Sociedades Automatizadas. Derogación de la Ley de Tierras: El oficialismo mantiene los votos para dar media sanción a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El texto esconde la derogación virtual de la ley sancionada en 2011, eliminando el límite del 15% para la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros. Las restricciones subsistirán únicamente para los Estados soberanos.

Con la salida de Adorni del centro de la escena, la oposición pierde su principal eje de desgaste discursivo. El Gobierno se apura ahora a acelerar la articulación macroeconómica con el desembarco de capitales de riesgo globales como Peter Thiel, el despliegue de las ventajas impositivas del Súper RIGI y la alineación directa de la Argentina en el esquema de la denominada Pax Silica junto a los Estados Unidos.