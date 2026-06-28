Nico Varrone avanzó posiciones y completó la competencia principal de la Fórmula 2 en Austria

Lejos del resultado deseado, al argentino Nicolás Varrone al menos le quedó el consuelo de haber cerrado decorosamente su participación en la sexta fecha de la temporada de la FIA Fórmula 2, con disputa en el Red Bull Ring de Austria.

El piloto bonaerense, condenado al fondo de la grilla tras la mala clasificación del viernes (quedó último), se las ingenió para avanzar un par de posiciones y culminar 17° en la competencia principal del fin de semana; un trago amargo para las grandes expectativas previas.

Varrone, piloto del Van Amersfoort Racing, apostó por una estrategia alternativa, procurando retrasar al máximo su paso por boxes y así recortar terreno respecto al pelotón. De movida, Nico ganó tres puestos en la largada y logró salir airoso del choque entre su coequiper, Rafael Villagómez y Sebastián Montoya.

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La aparición de un Safety Car por el despiste de Mari Boya en la vuelta 27 no benefició lo suficiente para la estrategia pensanda, pero así y todo Nico, luego de su paso por boxes en la vuelta 30 (cambió goma dura por blanda), encaró un buen cierre de competencia, ganando un puesto y quedando 17°.

La victoria fue para el búlgaro Nikola Tsolov, integrante del programa de Red Bull Racing, festejó por tercera vez en la temporada con el equipo Campos Racing, y ahora se ubica en el campeonato con 106 puntos a dos del italiano Gabriele Mini, su escolta en la carrera. Completó el podio el alemán Oliver Goethe.

Previamente, en la madrugada de nuestro país, el joven italo-argentino Mattia Colnaghi, piloto de la academia Red Bull, completó su participación en la cuarta fecha del año para la FIA Fórmula 3 culminando en el 21° puesto en la prueba principal.

Colnaghi, que en la víspera arribó 18° en el Sprint, había logrado avanzar en la fila india de la competencia, llegando a situarse 12°, pero el no respetar las señalizaciones al momento del Virtual Safety Car recibió una penalidad de 5 segundos.

La competencia fue ganada por el noruego Noah Stromsted (Trident) siendo escoltado por el americano Ugo Uguchukwu (Campos) que sigue liderando el campeonato con 78 puntos y aventajando por 16 al británico Freddie Slater (Trident), quien terminó tercero.