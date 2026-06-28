Encontraron sin vida a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras el terremoto en Venezuela

El peor final se confirmó tras 74 horas de desesperada búsqueda entre los escombros. Los cuerpos sin vida de la esposa y los dos hijos del defensor argentino Lucas Trejo fueron hallados este sábado bajo las ruinas del edificio donde residían en el estado costero de La Guaira, la zona cero de la catástrofe que ya deja un saldo trágico global de al menos 1.430 muertos y más de 4.300 heridos.

La trágica noticia fue confirmada de manera oficial por el Club Sport Marítimo de La Guaira, la institución donde se desempeña el futbolista de 38 años. Las tareas de rescate se concentraban a contrarreloj en el complejo residencial de Playa Grande (Cumanagotto), una estructura que quedó completamente reducida a escombros tras el brutal doblete sísmico de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudió el norte venezolano.

“Luego de 74 horas de búsqueda lograron encontrarlos sin vida”, informaron las autoridades del club a través de un comunicado, donde lamentaron la pérdida y exigieron «respeto a sus familiares y compañeros» en este momento de extrema vulnerabilidad.

Un ruego desesperado en las redes y el peor escenario para Lucas Trejo

La angustia del futbolista argentino se había viralizado pocas horas después de los sismos del pasado miércoles. Trejo se enteró de la catástrofe a la distancia, ya que se encontraba concentrado con el plantel en Caracas para disputar la primera fecha de la copa local contra el Deportivo Miranda.

Ante la pérdida total de conectividad y comunicaciones en la costa, el defensor utilizó su cuenta personal de Instagram para lanzar un desesperado pedido de auxilio:

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí” ,suplicó el jugador.

Al viajar de urgencia hacia La Guaira, el panorama fue devastador. Su cuñado, Ricardo Ardiles, describió que el futbolista encontró una «destrucción total» y una verdadera zona de catástrofe.

Las víctimas y una reconstrucción contrarreloj: cómo encontraron a la familia de Lucas Trejo en Venezuela

El operativo de rescate civil y militar enfrentó severas dificultades por la escasez de maquinaria pesada y el colapso absoluto de los servicios energéticos. Las tres víctimas fatales de nacionalidad argentina fueron identificadas como:

Yanina Maranella (esposa del futbolista)

(esposa del futbolista) Aarón Trejo Maranella (hijo)

(hijo) Ainhoa Trejo Maranella (hija)

Según la reconstrucción familiar, la madre y los niños habían ingresado al departamento cerca de las 16. Aunque el portero del edificio llegó a emitir una alerta temprana antes del impacto principal de las 18, la velocidad del colapso estructural les impidió evacuar a tiempo. La familia mantenía la esperanza de que estuvieran fuera de la propiedad debido a que el hijo menor debía asistir a una escuela de fútbol esa misma tarde.

El drama familiar de Trejo refleja la realidad extrema que atraviesa el país caribeño: los últimos reportes oficiales estiman que todavía quedan más de 200 personas atrapadas bajo los bloques de hormigón y cerca de tres mil familias perdieron la totalidad de sus hogares.