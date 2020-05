¿Cómo es rendir la tesis desde casa en cuarentena?

Giuliano Marinelli, de 25 años, es el primer licenciado en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional del Comahue (UNC) en recibirse desde su casa: rindió la tesis por videoconferencia. Esta misma histórica continua, solo cambia el escenario: hubo festejos, con huevo incluido, ya no en el predio de la facultad de Informática sino en su patio.

Las actividades académicas presenciales están suspendidas debido al aislamiento obligatorio que impone la pandemia por el nuevo coronavirus. En el caso de Giuliano fue autorizado a realizar la defensa de modo virtual, ya que logró ingresar a Conicet. La secretaría académica de la UNC emitió una resolución en la que habilitó la posibilidad específicamente para estas situaciones, y así no perjudicar las postulaciones a becas. La semana próxima habrá novedades para el resto del estudiantado de todas las unidades académicas que ya están en condiciones de rendir su tesis (ver aparte).

La exposición de Giuliano se hizo a través de Google Meet. Participó el tribunal evaluador, sus directores de tesis y representantes de la secretaría académica de la facultad.

Como la defensa es un acto oral y público se usó el servicio de streaming que ofrece la plataforma Twitch. Allí siguieron la presentación en vivo amigos, amigas, estudiantes, compañeros de trabajo, pareja y familia.

El dato 15 de marzo el gobierno nacional anunció la suspensión de las clases en todos los niveles educativos.

“La verdad salió bárbaro no tuvimos ningún problema de conectividad”, aseguró Guillermo Grosso, decano de la facultad.

“Mi tesis estaba enmarcada en un proyecto de investigación que duró un poco más de un año. En enero me notificaron de Conicet que mi propuesta estaba aprobada, que me habían otorgado la beca, pero para poder realizarla necesitaba estar recibido. Terminé lo que corresponde al trabajo de tesis y ahora tenía que presentarla para poder enviar la documentación faltante, que corresponde al título en trámite”, explicó Giuliano.

El 29 de abril pasado, a las 15.30, el joven presentó al jurado su tesis titulada: “Layout Automático de Grafos con Inteligencia Artificial para la Visualización de Modelos Conceptuales”. Después de la exposición le hicieron preguntas y le dijeron que estaba aprobado. El 10 llegó por correo electrónico.

“Me imaginaba mucho rindiendo con un público, me gusta más exponer en público, es más cómodo poder ver las caras de las personas que te están preguntando, si entienden o no a lo que uno se refiere. De igual manera los huevos estuvieron, porque acá mi pareja me preparó todo, por lo menos para la foto”, contó.

En la facultad se dictan cinco carreras. Tiene un promedio total de 1000 estudiantes activos y aproximadamente 400 ingresantes anuales. Es una de las unidades académicas que mejor preparada está en este contexto de dictado de clases bajo una modalidad no presencial.

“Tecnológicamente estamos bien, nosotros ya veníamos utilizando muchos productos de este tipo y otras herramientas de teletrabajo desde hace mucho tiempo. La facultad en un 90% de las cátedras prácticamente ofrece todo esto, sin embargo hay estudiantes de primer año, de segundo que no pueden acceder, algunos porque tienen problemas de conectividad, otros porque no tienen conectividad directamente. De todas maneras intentamos comunicarnos con casi todos y lo hemos hecho también a través del centro de estudiantes”, señaló el decano.

La UNC tiene 17 unidades académicas entre las dos provincias. Foto: Archivo

Elaboran un procedimiento para las defensas de modo virtual

La secretaria académica de la Universidad Nacional del Comahue, Lidia López, aseguró que se abrirá la posibilidad de que el estudiantado de todos los asentamientos realice la defensa de su tesis de grado de modo virtual. También se habilitará este procedimiento para quienes cursen una carrera que no requiera trabajo final y solo deban una materia para recibirse.

“Vamos a sacar una segunda norma que extiende la posibilidad de la virtualidad para las demás tesis y para aquellas carreras que no tienen tesis, pero que tienen que rendir la última asignatura para la cual pide una mesa especial, supongo que la semana que viene ya va a estar”, afirmó López.

Dijo que lo que están evaluando es el procedimiento. “Hay que pedir una nota, todo por correo electrónico, a la secretaría académica que lo manda al personal del departamento de Alumnos. Ellos generan el acta, de acuerdo a las indicaciones de la secretaría académica, que es la responsable de establecer el tribunal y de establecer cómo se va a tomar, con que herramienta virtual, y quien va a ser el veedor de la institución que va a certificar, en general es la secretaria académica. Se llena el acta por el sistema Guaraní y la cierra el departamento de Alumnos y queda allí pendiente para ser enviada a la auditoría académica una vez que se retomen las actividades”, explicó.