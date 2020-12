Cómo fue el último encuentro de Maradona con Verónica Ojeda

El abogado Mario Braudy se presentó ayer ante la fiscalía general de San Isidro en representación de su pareja, Verónica Ojeda y el hijo de ella con Diego Maradona, Dieguito Fernando. Luego dio detalles del último encuentro de su novia con el Diez, dos días antes de su muerte.

“Verónica era una de las pocas personas que Diego recibía y dejaba entrar a la habitación”, detalló el letrado y aseguró que Ojeda se acercó a la casa en la que estaba viviendo el exfutbolista el lunes 23 a pedido de la hermana de Matías Morla. “Diego estaba tirado en la cama, pero con ella habló y lo saludó a Dieguito. Verónica le dijo ‘¿por qué no te levantás, te bañás y te afeitás?’, y él le dijo que sí, y después salió y Verónica se fue”, reveló.

Además, señaló que hubo "varias negligencias" en el tratamiento de Diego y que la casa del barrio de San Andrés, donde el astro vivió sus últimos días "no estaba en condiciones para hacer una internación domiciliaria".

Además, se refirió a las acusaciones en contra del doctor Leopoldo Luque, quien estuvo a cargo de la última operación de Maradona: “Creo que va a haber varios responsables. Cada especialista tenía una función que cumplir. Diego tenía que haber estado atendido por la cuestión del corazón y no lo estaba”.

Eso sí, plantó una posición mucho más neutra al hablar de Matías Morla, la mano derecha del astro y enemigo acérrimo de Claudia Villafañe y sus hijas Dalma y Gianinna: “Hasta ahora no he visto nada que asimile a Morla en esto. Si yo me enfermo mañana y mi hija contrata un médico para que me cuide y el médico después no hace nada, mi hija no tiene la responsabilidad”.