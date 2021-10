Cómo funciona la App petrolera que usará el sindicato en la elección

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, elegirá en la formalidad entre tres listas. Las denuncias y advertencias corrieron desde los últimos días. En asamblea el sindicato aprobó el uso de una aplicación digital para evitar que exista el doble voto. Cómo funciona y para qué se usará.

En total serán 263 mesas que se montarán en yacimientos, plantas, bases, salones y espacios recreativos del sindicato de las tres provincias “para que cada trabajador pueda votar donde se encuentre”, detalló Marcelo Rucci, candidato oficialista de la Lista Azul y Blanca. Pueden emitir sufragio los jubilados y trabajadores que tengan una antigüedad mayor a seis meses y se encuentren afiliados al sindicato.

Las mesas de votaciones están abiertas hasta las 18 y se componen por un presidente de mesa y dos fiscales, uno de cada lista. En cada mesa el presidente utilizará la app que les permite “tachar” los nombres de quien ya haya votado: esta herramienta cuenta con el padrón actualizado de afiliados y cada vez que alguien emita su voto, marcan su nombre, lo que eliminaría la posibilidad de voto doble, indicaron.

Más de 21.400 afiliados están en condiciones de votar.

Fuentes oficiales explicaron que una vez que el afiliado emita su voto, el presidente de mesa elegido por la junta electoral del sindicato tendrá una aplicación desarrollada por el oficialismo, donde "tacha" el nombre del votante y así eliminarían la posibilidad de que se dupliquen votos en otras mesas. Según detallaron, esta tecnología se aplica para poder disponer de la información de quién ya votó al instante y evitar estas situaciones.

Se determinó finalmente un padrón completo "para que puedan votar en cualquier mesa: si estoy trabajando voto en el yacimiento, y si estoy de franco puedo votar donde esté más cerca”, señalaron. Y explicaron que los afiliados no saben de antemano dónde votan, por lo que consideraron que lo mejor era tener mesas en el lugar de trabajo.

Desde la lista Verde indicaron que sólo el oficialismo dispondrá de la aplicación, "la lista opositora no la va a tener”, y que “no le dieron validez a nivel nacional ya que no se utilizó nunca”. Por esta razón no sería determinante al momento de corroborar quienes emitieron el sufragio: “nos dijeron que nosotros también podemos tener una app, pero que eso no es significativo para controlar”, explicó Zozalla.