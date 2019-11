Cómo funcionarán los servicios públicos el feriado en Neuquén

Desde el Municipio informaron que el transporte público funcionará mañana en Neuquén con la frecuencia de los fines de semana, debido al feriado por el día de la Soberanía Nacional.

Debido al día no laborable, no trabajarán los empleados de la concesión del estacionamiento medido (SAEM) por lo que estacionar estará libre de cobro en todo el sector de microcentro, tanto en la zona bancaria del Alto y de la zona centro oeste como en el área comercial del Bajo.

La administración comunal no atenderá al público ni en el palacio municipal ni en las delegaciones de los barrios. Sólo se recibirán los llamados en los teléfonos de servicios de urgencia, se indicó.

Sin embargo, los tres centros de transferencia estarán abiertos al público de 8 a 22 para recibir la disposición de desechos voluminosos. Estos centros de recepción de basura no domiciliaria están ubicado en Tronador y Boeer, en José Rosa 750 y en Godoy y Quimey.

El servicio de recolección de residuos (CLIBA) funcionará normalmente, se informó desde la subsecretaría de Limpieza Urbana de la ciudad de Neuquén.

Los cementerios Central y El Progreso permanecerán abiertos de 9 a 19 , en tanto que para la realización de trámites administrativos vinculados a la actividad del campo santo se atenderá al público sólo hasta las 16.

Desde el Centro de empleado de Comercio se recordó que se trata de un feriado nacional y que no es “puente” ni “optativo”, donde “el trabajador tiene el derecho de ir a trabajar o no. No está obligado”, indicó el secretario gremial Ramón Fernández.

En caso de que el privado convoque a sus trabajadores, se deberá abonar la jornada doble, indicó.

La apertura de los pequeños comercios dependerá de la atención de sus dueños, en muchos casos.