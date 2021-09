Cómo “llegar al verano” de forma saludable

Con la llegada de la primavera, el calorcito y los días lindos empiezan las ganas de cuidarse y ponerse en plan “llegar al verano” y con él la forma de hacerlo rápido y fácil.



Según explica la Licenciada Romina Rodríguez, de Neuquén, en esos casos se suele recurrir a soluciones mágicas y a dietas de moda como la Keto, los ayunos intermitentes y los polvos mágicos que se suelen incorporar arriba de las comidas, y así poder comer todo lo que se quiera sin “engordar”.



La especialista explica que si bien ese tipo de dietas funcionan, remarca que no sirven ya que no se pueden sostener en el tiempo y no ofrecen educación alimentaria. “La forma más saludable de verse y sentirse bien en verano y demás estaciones del año, es comiendo de todo.” agregó.



Recomienda generar hábitos y un estilo de vida que incluya las cuatro comidas principales y alimentos de todos los grupos: frutas, verduras, cereales y legumbres, lácteos, huevos, carnes, frutos secos, semillas e incorporar al menos 2 litros diarios de agua.



“El éxito del plan radica en los hábito, crearlos y luego sostenerlos en el tiempo.” Para ello resulta importante la planificación y organización, no saltearse comidas, realizar actividad física y descansar al menos 7 horas diarias.

“Es esencial limitar el consumo de ultraprocesados, bebidas azucaradas, facturas, golosinas, snacks salados y frituras, y aumentar los saludables de a poco y de manera constante”, finalizó.

Receta

Budín de banana y frutos secos

por @nutricion.romina

Ingredientes:

2 bananas, 2 huevos, 1/2 taza de azúcar mascabo, 1/3 taza de aceite de girasol, 1 cdta de esencia de vainilla, -1cdta de polvo de hornear, 1 taza de harina de trigo leudante, 1/2 taza de harina integral, 1/2 taza de frutos secos.

Procedimiento:

Procesado licuar las bananas, los huevos, el azúcar, el aceite y la esencia de vainilla. Agregar de a poco las harinas, el polvo de hornear, los frutos secos y mezclar. Esparcir rocío vegetal en una budinera, colocar la preparación. Llevar a horno moderado por 45’.