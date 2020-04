¿Cómo sobrellevan esta larga cuarentena los adultos mayores en Neuquén?

Juan y María llevan bastante bien la cuarentena. Él hace algo de ejercicio, corta el pasto y también ordena algunos sectores de la casa; ella cocina y aprovecha las 24 horas dentro de casa para ir tachando de la lista tareas pendientes. Después leen, miran series, películas y hasta hacen videollamadas con la familia. ¿Están podridos de estar en la casa? ¿Extrañan la vida de antes? Claro que sí, pero son conscientes que su edad y sus patologías preexistentes los convierten en población de riesgo. Estarán ahí, tranquilos, todo el tiempo que sea necesario.

Ana y Pedro no la pasan tan bien, tal vez porque antes iban y venían sin parar, o porque no están tan amigados con las tecnologías; y también, un poco, porque descreen de las medidas del gobierno. Saben que es grave la situación, claro. Pero estar encerrados y solos, les pesa. Él quiere callejear como siempre y ella, aunque está más tranquila, espera con ansias volver a su rutina normal. Saben que deben estar solos, pero cuando algún vecino se les filtra, mucho problema no se hacen.

Los adultos mayores son, sin dudas, el grupo de riesgo del coronavirus. En Neuquén, las cuatro personas que fallecieron a causa de la COVID-19 son mayores de 60 años. Dos de ellas tenían 64 años, una de 68 y la otra 78. Allí reside la importancia de que este grupo etario respete, lo más que se pueda, el aislamiento social. Estar solos –físicamente- y en su casa es para ellos la mejor forma de protegerse del coronavirus.

Desde el 20 de marzo, cuando se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, la cuarentena fue atravesando diferentes etapas y así lo seguirá haciendo durante algún tiempo más. Ninguna de esas fases incluyó alguna flexibilización para los adultos mayores, ni tampoco hay vistas que las futuras lo hagan. Es que llega el invierno y el grupo de riesgo deberá extremar las medidas.

A un mes de esta cuarentena, que superará con creces los 40 días, las recomendaciones son mantenerse en contacto virtual con seres queridos, hacer actividades que resulten placenteras y tener paciencia.

“El aislamiento genera mayor ansiedad, entonces el encuentro con los seres queridos a través de grupos o video conferencias le hace muy bien a las personas mayores”, señaló al respecto Lorena Echeverri, psicóloga especializada en adultos mayores.

Y recomendó: “Esta es una oportunidad para encontrarnos con gente que hace mucho que no teníamos contacto. Hay que tratar de ser resilientes y ante esto feo que está pasando ver cómo nos acomodamos y qué sacamos de positivo de todo esto”.

Para muchos adultos mayores, el manejo de la tecnología y las redes sociales que permiten contactos virtuales fluidos, no es fácil. Sin embargo, la profesional que trabaja con neurociencia advierte que el aislamiento es una oportunidad propicia para aprender nuevas cosas.

“Los adultos mayores no tienen que tener miedo a la tecnología, porque van a aprender. La motivación y la necesidad hacen que el cerebro tenga más posibilidades de aprender”, aseguró.

Y puntualizó: “Hay que aprovechar la tecnología y pedir ayuda. Hoy las familias tenemos más tiempo para explicarles cómo funcionan. Y como familia hay que saber que al adulto mayor hay que explicarle las cosas despacio y más veces, porque su procesamiento es un poco menor, hay que ser muy pacientes y decir las cosas de buena manera”.

Además, la profesional recomendó que los adultos mayores deben “ocupar el tiempo armando una rutina con cosas que les gusten” y “evitar información que les genere ansiedad”.

“Hay que preparase pero no angustiarse, porque nadie sabe hasta cuándo va a durar esto. Sabemos que se viene el invierno y que vamos a tener que estar más guardados. Este año va a ser diferente, vamos a tener que estar más adentro, pero por suerte estamos en una época donde nos podemos conectar muchísimo con la tecnología, tenemos que adaptarnos a esta situación nueva”, resumió Echeverri.

Y para familiares y amigos recalcó: “Es importante que los adultos mayores reciban afecto, que todos los días reciban llamados, que no los dejemos solos porque de esa manera se hace un poquito más corto el día”.

Hay 50 llamados por día a los servicios de asistencia

En la provincia hay alrededor de 60.000 personas mayores de 65 años, según las proyecciones al 2020 elaboradas por Estadística y Censos. Representan un poco menos del 10% de la población total y son quienes deben cumplir estrictamente el aislamiento para reducir el riesgo de contagio del virus.

Tanto el gobierno provincial como el municipal pusieron a disposición de los adultos mayores líneas telefónicas a las que pueden recurrir para pedir ayuda o contención.

Estas reciben un promedio de 50 llamados por día, aunque hay jornadas en las que el número asciende a 80 o 90. Las consultas más frecuentes tienen que ver con pedidos de asistencia a domicilio, búsqueda de información sobre vacunación y salud, y necesidad de contención.

El gobierno provincial tiene tres líneas: un 0800 para acceder al programa de voluntarios “ayudándonos”, el “Punto accesible” para la contención psicológica, y el “Laboratorio de ayudas” para consultas generales.

En este, durante la última semana se gestionaron 400 llamadas, un 90% de ellas provenientes de personas radicadas en Neuquén capital. Allí las consultas más frecuentes estuvieron relacionadas con la vacunación y con pedidos de asistencia a domicilio.

El municipio capitalino, en tanto, tiene disponible la línea “Ciudadanía activa”. Allí se reciben entre 50 y 60 llamados por día y el 30 % de ellos son para solicitar asistencia logística. También muchos de ellos responden a consultas por salud o simplemente para contención psicológica.

Los números para pedir asistencia

*Ciudadanía activa (Atención general municipal) 2995928081 / 147. De lunes a sábados de 9 a 20.

*Ayudándonos (Ayuda de voluntarios) 0800-666-1100 opción 4. Todos los días de 8 a 18.

*Laboratorio de Ayudas (Atención general provincial) 2995362942 / 2995362945 / 2995362947. Todos los días 9 a 15.

*Punto accesible (Contención psicológica) 2995362979 / 2995362904. De lunes a viernes de 8 a 1.