Guías de pesca del parque Nahuel Huapi cumplieron una nueva jornada de limpieza de la costa del río Limay

Guías de pesca del parque nacional Nahuel Huapi aportaron sus manos para limpiar el entorno del río Limay en la cordillera. Foto: Gentileza

La Asociación de Guías de Pesca del parque nacional Nahuel Huapi volvió a editar una tradición de más de dos décadas, con la jornada de limpieza de la costa del río Limay.

La actividad se realizó el sábado y tuvo una convocatoria que «superó las expectativas» de los organizadores ya que se sumaron guías, pescadores, familias y referentes de Parques Nacionales y guardapescas de la provincia de Río Negro.

Guías de pesca del parque nacional Nahuel Huapi aportaron sus manos para limpiar el entorno del río Limay en la cordillera. Foto: Gentileza

«Una gran cantidad de residuos fue retirada de las márgenes del río gracias al trabajo coordinado de distintos grupos en múltiples sectores del río, especialmente en aquellos lugares de mayor uso público», informaron desde la entidad que resaltó la colaboración y el «compromiso con la conservación» del curso de agua, uno de los más emblemáticos para el turismo de pesca.

Según indicaron desde la asociación, la jornada comenzó a las 9 con punto de encuentro en el puente del río Limay, donde limitan las provincias de Río Negro y Neuquén, y allí se formaron grupos para distribuirse los distintos sectores del río por donde realizar la recorrida para retirar la basura.

El río Limay tiene habilitada la temporada de pesca entre noviembre y fines de mayo, con condiciones reguladas por el reglamento de pesca deportiva que permite la pesca con mosca y con devolución.

Varias bolsas de basura retiraron de la costa del río Limay en la jornada de limpieza de los guías de pesca. Foto: Gentileza

Pero también las costas del curso de agua son un habitual espacio recreativo para las familias de la región y turistas en los meses de verano. Por eso, los guías de pesca desde hace más de 20 años asumieron el compromiso de realizar jornadas de limpieza luego de cada temporada para dejar en condiciones el entorno.

Como es habitual también, para despedir la actividad se realiza un almuerzo de camaradería entre todos los que se suman en las jornadas, esta vez el clima acompañó con sol pleno.