Colapinto habló tras el GP de Barcelona y evitó la polémica por la orden de Alpine: «Fue una decisión del equipo»

Franco Colapinto terminó octavo en el Gran Premio de Barcelona, sumó cuatro puntos para Alpine y cerró un gran fin de semana. Tras la carrera, el piloto argentino analizó el rendimiento del equipo, se refirió a la orden que recibió para cederle su posición a Pierre Gasly y expresó su admiración por el histórico triunfo de Lewis Hamilton con Ferrari.

Uno de los momentos más comentados de la competencia fue en la vuelta 20, cuando Alpine le pidió a Colapinto que dejara pasar a Pierre Gasly. Lejos de generar una polémica, el argentino respaldó la estrategia de la escudería francesa.

“Fue una decisión del equipo. Ellos pueden ver la carrera de otro lado y supongo que tiene alguna lógica. Sumamos puntos con los dos autos y es un día muy positivo”, explicó.

En diálogo con ESPN, Colapinto también analizó la carrera. “Obviamente, mala suerte con el VSC que vino después de muchas banderas azules y de dejar pasar a muchos autos. Yendo atrás del aire sucio por cinco vueltas con la goma dura, perdí mucho tiempo ahí”, señaló.

"FUE UNA CARRERA POSITIVA". Franco Colapinto quedó conforme con el 8° lugar que consiguió en el #BarcelonaGP.



📺 #BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/QRL2bsvhrG — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2026

A pesar de esos contratiempos, el argentino valoró el rendimiento del equipo. “Igual, creo que fue una carrera positiva y, dentro de todo, estamos contentos con la performance. Hay que trabajar para Austria para que se sienta mejor el auto y seguir empujando para adelante”, agregó.

Más allá de su propia actuación, Colapinto también tuvo palabras para Lewis Hamilton, quien consiguió su primera victoria como piloto de Ferrari en el Circuit de Catalunya.

“Es una locura. Estaba llorando, se emocionó. Seguro que habrá emocionado a muchos. Es un día histórico para el deporte y para la Fórmula 1”, sostuvo.

ES UN DÍA HISTÓRICO PARA LA F1, ES EL PILOTO CON MÁS AURA". Franco Colapinto se deshizo en elogios para Lewis Hamilton luego de que el británico consiga su primer triunfo en Ferrari.



📺 #BarcelonaGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/MvgkqrpxyC — SportsCenter (@SC_ESPN) June 14, 2026

Luego profundizó sobre la dimensión del logro del británico. “Ferrari es la marca con más historia y más aura de la Fórmula 1, y Hamilton es uno de los pilotos más importantes de todos los tiempos. Tiene los mejores números de la historia y es el ídolo de muchos. Es un día que muchos celebrarán y que quedará marcado en la historia del deporte.»

Fue la sexta competencia del argentino en los puntos dentro de la F1: Bakú 2024 (Williams), Austin 2024 (Williams), Shangai 2026 (Alpine), Miamo 2026 (Alpine), Montreal 2026 (Alpine) y Montmeló 2026 (Alpine).

La próxima carrera de la F1 será el 28 de junio en el Red Bull Ring de Austria.