Compensarán a todas las provincias por la baja del IVA en alimentos

El gobierno nacional compensará a todas las provincias por la eliminación del IVA en productos de la canasta alimentaria, una medida que activó en agosto, temporariamente, hasta el 31 de diciembre, para atenuar el efecto de la devaluación pos PASO y que afectaba los fondos coparticipables.

Nación debió asumir el costo fiscal de la medida después de que la Corte Suprema aceptó el reclamo de un grupo de 14 provincias y dispuso que se les retribuyan esos recursos. El gobierno extendió ahora la compensación a las provincias que no participaron de ese reclamo -entre ellas Río Negro y Neuquén- que esperaban esta decisión.

El decreto no incluye compensaciones por la reducción de los recursos derivados de la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias. La Corte sin embargo incluyó esos recursos en su resolución.

Fuentes del gobierno indicaron a “Río Negro” que la cuestión Ganancias depende de la decisión que tome el Congreso respecto del proyecto de Presupuesto 2020 –donde está incluida la baja- y de cómo quede la liquidación final del impuesto, a principios del año próximo. Al parecer, se trata de una cuestión técnico-contable más que política.

“Hay una aclaración metodológica por el tema de ganancias de la oficina de presupuesto del Congreso donde esta explicado que tiene un efecto solamente financiero y no tiene un efecto económico real. Si no se pagó el impuesto, se va a tener que pagar el año que viene, si no se aprueba la ley. Y viceversa. Si las provincias reciben ahora el impuesto, lo van a tener que devolver el año que viene”, dijeron las fuentes.

Las provincias aún no se pronunciaron sobre esta cuestión

El conflicto se remonta a la semana posterior a las primarias, cuando el gobierno nacional decidió una baja en IVA y Ganancias sin consultar a las provincias. La respuesta no se hizo esperar: 14 gobernadores presentaron un recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que el 30 de septiembre avaló el reclamo. El gobierno buscó dilatar el envío de los recursos con un pedido de aclaración al tribunal, lo que motivó una nueva presentación de las provincias.

Esta semana la cuestión escaló. Técnicos de las provincias se reunieron en Buenos Aires para pedirle formalmente a la Comisión Federal de Impuestos que se expida sobre el monto que deberían recibir los gobernadores para cubrir las pérdidas generadas por las medidas. Ahora se sumará la cuestión Ganancias.

Antes del fallo, el gobierno estimó que las provincias debían aportar $26.576 para la baja de ganancias y $5.359 millones por la baja del IVA. Cerca de $32.000 millones de pesos. Ayer, sin embargo, fuentes de Hacienda hablaban de 10.000 millones sólo por IVA. El decreto sostiene que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informará a la Secretaría de Hacienda los montos definitivos que correspondan.

Fuentes del gobierno de Río Negro indicaron a este diario que efectivamente, la compensación por la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias está fuera del decreto para todas las provincias, porque el gobierno nacional asegura que el impacto de la reducción es financiero y que se compensará con la liquidación del impuesto. Además, dijeron que la devolución a Río Negro que reconoce el gobierno nacional por IVA es de unos 30 millones de pesos mensuales.