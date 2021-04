Compre Neuquino: el Colegio de Ingenieros aseguró que “son ignorados”

En medio de la polémica generada por las pymes neuquinas por el incumplimiento de la ley de Compre Neuquino, el Colegio de Ingenieros de Neuquén lanzó un duro comunicado contra el gobierno en el que apuntaron no solo que la ley “no les sirve” sino también que “no son representados”, son “ignorados y subestimados”. Piden una solución política urgente para que se cree una ley que “verdaderamente defienda” los intereses de los profesionales independientes.

“Si las cámaras empresariales claman por la falta de cumplimiento del Compre Neuquino del sector petrolero con sus asociados, con justa razón, lo mismo ocurre con nosotros, nos ignoran, nos subestiman”, señalaron. Además agregaron que cuando reclaman a las autoridades provinciales “les indican” el camino de una solución judicial.

Por otra parte, los profesionales ingenieros, que tienen más de 1.800 matriculados, aseguran que no tienen representaciones en las negociaciones con las empresas petroleras mientras que los comerciantes y empresas de servicios radicadas en la provincia tienen cámaras y federaciones que bregan por sus necesidades. Confirmaron que van a gestionar “por todos los medios posibles” para estar en la mesa.

“Para poder asegurar el ejercicio de la profesión en condiciones de equidad, es que este Colegio solicita la colaboración del Poder Ejecutivo Provincial (Ministerio de Energía y Subsecretaría de Trabajo), para que hagan cumplir en todos los ámbitos de acción de su actividad de control del estado, la Ley 2990 que es nuestra llave de accesoal cumplimiento del Compre Neuquino”, indicaron.

Desde el sector reclaman que al no cumplirse en la práctica el cumplimiento acabado y preciso de la legislación actual, no solo no tienen preferencia, sino que directamente no pueden trabajar en igualdad de condiciones con profesionales que vienen desde otros lugares del país y del mundo.

“Estos no se matriculan, no pagan ingresos brutos, no utilizan nuestro sistema de previsión social e ignoran nuestro sistema normativo, con la protección de sus empleadores. Una importante cantidad de consultoras externas de ingeniería y geología argentinas y extranjeras desarrollan su actividad en la provincia al margen de la Ley 2990 y eso es claramente injusto e ilegal”, afirmaron.

La semana pasada desde el Centro Pyme Adeneu compartieron datos a la prensa entre los que se destacó que solo la mitad de las petroleras y empresas de servicio presentaron información sobre sus contrataciones a nivel local sobre el año pasado. Si bien están obligadas a hacerlo todavía están dentro de los parámetros legales, ya que pidieron prórrogas.

Desde la Autoridad de Aplicación aseguraron que desde que rige la ley no se cumple con los niveles de contracción mínimos, sin embargo, confirmaron que tampoco se multó a los incumplidores. Algo que las empresas pymes le reclaman al Estado.

Por último, además de la “urgente” solución política que reclamaron desde el Colegio de Ingenieros pidieron: “Que el Estado neuquino con nuestro total apoyo, vuelque la balanza para el lado de la gente que con su esfuerzo y sacrificio contribuye diariamente y en silencio al desarrollo de la provincia con su trabajo y conocimientos”.