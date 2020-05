Con Alario y Palacios en el banco, el Bayer Leverkusen fue goleado en casa

Desde el reinicio de la Bundesliga, que ya lleva tres fechas, Lucas Alario y Exequiel Palacios siguen sin ser primeras opciones para la formación titular del Bayer Leverkusen, que hoy fue goleado por el Wolfsburgo como local por 4-1. Con esta derrota el Bayer salió de los puestos de Champions League, que ahora es ocupado por el Borussia Mönchengladbach, pese al empate sin goles ante el colista Werder Bremen.

El delantero ex River entró a los 20' del ST, mientras que Palacios no tuvo minutos en cancha. El Wolfsburgo dominó claramente al Leverkusen y la victoria no fue más abultada fue en buena parte a una buena actuación del arquero Lukas Hradecky. Marin Pongracic en dos ocasiones, Maximilian Arnold y Renato Steffen anotaron para el equipo ganador, mientras que Julian Baumgartlinger marcó para el equipo perdedor, a cinco del final.

Además, en el restante partido del día Frankfurt y Friburgo igualaron 3-3. Este miércoles será el turno del tercero de la tabla, el RB Leipzig quien podría alcanzar al Dortmund (perdió en primer turno ante el líder Bayern Múnich por 1-0) si supera desde las 13:30 al equipo de la extinta RDA, el Hertha de Berlín.

Desde las 15:30 jugarán Hoffenheim - Colonia; Fortuna Düsseldorf - Schalke 04; Augsburgo - Paderborn; y Unión Berlín - Maguncia.