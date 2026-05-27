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Más volumen y frescura: los cortes de pelo tendencia para mujeres mayores de 60 en 2026

Los especialistas coinciden en que 2026 estará marcado por estilos más naturales y dinámicos.

Redacción

Por Redacción

Los cortes de pelo tendencia para mujeres mayores de 60.

Los cortes de pelo tendencia para mujeres mayores de 60.

Durante años, el clásico corte bob dominó las peluquerías por su practicidad, elegancia y facilidad para llevarlo tanto en verano como en invierno. Sin embargo, en 2026 las tendencias empiezan a cambiar y los estilos rígidos dejan paso a propuestas más frescas, livianas y con mayor movimiento.

La nueva apuesta apunta a cortes modernos que aporten textura, volumen natural y un efecto rejuvenecedor sin perder elegancia. Las mujeres mayores de 60 años buscan cada vez más looks versátiles, cómodos y con personalidad propia.

Los cortes que marcarán tendencia este año

Shag moderno o shaggy

El Shag haircut vuelve renovado con capas marcadas, puntas desmechadas y mucho movimiento natural. Este estilo aporta volumen y un aire relajado que ayuda a suavizar las facciones.

Pixie alargado con flequillo traslúcido

El clásico Pixie cut se reinventa en una versión más larga y liviana. El flequillo lateral y suave ayuda a enmarcar el rostro y genera un efecto fresco y moderno.

Melena midi clavicut con capas invisibles

El llamado “clavicut” llega hasta la clavícula y suma capas internas que aportan cuerpo sin alterar demasiado la forma exterior del cabello. Es una opción elegante y fácil de mantener.

Corte wolf de contornos suaves

Inspirado en la mezcla entre el mullet y el shag, el Wolf cut aparece en una versión más sutil y sofisticada, ideal para quienes buscan textura sin exagerar el volumen.

Bixie desestructurado

El Bixie haircut combina lo mejor del bob y el pixie. Mantiene algo del largo clásico, pero suma capas livianas y un acabado más descontracturado.

Butterfly cut corto

La versión corta del popular Butterfly cut gana terreno por sus capas alrededor del rostro, que generan un efecto de mayor amplitud y movimiento.

La tendencia que deja atrás los cortes rígidos

Los especialistas coinciden en que 2026 estará marcado por estilos más naturales y dinámicos. La textura, las capas y el movimiento pasan a ocupar el centro de la escena, mientras que los cortes demasiado estructurados comienzan a perder protagonismo.

El cabello se consolida así como una herramienta de autoexpresión y renovación personal, especialmente para quienes buscan un cambio de imagen sin resignar comodidad ni elegancia.


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Durante años, el clásico corte bob dominó las peluquerías por su practicidad, elegancia y facilidad para llevarlo tanto en verano como en invierno. Sin embargo, en 2026 las tendencias empiezan a cambiar y los estilos rígidos dejan paso a propuestas más frescas, livianas y con mayor movimiento.

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