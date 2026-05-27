Schoklender declaró en el juicio por Sueños Compartidos y apuntó contra Aníbal Fernández

Sergio Schoklender, exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, volvió a declarar este miércoles en el juicio oral por la causa “Sueños Compartidos” y aseguró que Aníbal Fernández financiaba un centro destinado a impulsar denuncias contra funcionarios del PRO.

Durante su ampliación indagatoria, Schoklender sostuvo que en la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo funcionaba un “centro de investigación” que recibía un subsidio fijo gestionado por el exfuncionario nacional a través de Hebe de Bonafini. Según afirmó, esos fondos eran utilizados para realizar “denuncias permanentes contra funcionarios del PRO”.

De acuerdo con su testimonio, el abogado Eduardo Barcesat era quien llevaba adelante las presentaciones judiciales, que incluían denuncias contra dirigentes como Mauricio Macri, Gabriela Michetti, Patricia Bullrich, Marcos Peña y Germán Garavano.

En otro tramo de su declaración, Schoklender defendió el proyecto de viviendas sociales impulsado por la Fundación y aseguró que “era el único proyecto sano en medio de dos décadas infames de corrupción”. También afirmó que puso todas sus empresas “al servicio” de la iniciativa.

Además, reconoció que la Fundación recibía aportes del exterior, contribuciones de figuras del espectáculo, festivales y fondos provenientes del entonces presidente venezolano Hugo Chávez. “Alguno se perdió en el camino”, admitió.

El exapoderado también señaló que la organización funcionaba como “un aparato militante del kirchnerismo” por decisión de Hebe de Bonafini.

En relación con las obras investigadas, Schoklender aseguró que solo se suspendió un proyecto en Almirante Brown porque “habían entregado un basural”, aunque remarcó que se concretaron otras construcciones, entre ellas un centro de salud en El Impenetrable.

Durante la audiencia también cuestionó con dureza al perito de la Corte Suprema, Francisco Guzmán, cuyo informe indicó que varias viviendas fueron entregadas en condiciones precarias y sin servicios básicos adecuados.

La causa Sueños Compartidos investiga el presunto desvío de más de 200 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales. Entre los principales acusados se encuentran Sergio y Pablo Schoklender, el exministro Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.

El juicio oral comenzó en febrero de este año y busca determinar si existió fraude a la administración pública y lavado de dinero mediante empresas vinculadas a los hermanos Schoklender.