Tras el robo en su casa, Juan Martín del Potro lamentó la pérdida de recuerdos “irreemplazables”

El mensaje de Juan Martín del Potro tras el asalto en su casa.

El extenista argentino Juan Martín Del Potro agradeció públicamente las muestras de apoyo recibidas tras el robo sufrido en su vivienda de Tandil y expresó su deseo de que la ciudad “vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial”.

Juan Martín del Potro agradeció el apoyo tras el robo

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el extenista argentino se mostró agradecido por el acompañamiento recibido durante los últimos días luego del hecho ocurrido en su casa.

“Quiero agradecer de corazón todos los mensajes, el cariño y la solidaridad que recibimos en estos días tras el robo ocurrido en mi casa de Tandil”, expresó.

Además, Del Potro destacó el trabajo realizado por la Justicia y las fuerzas de seguridad en la investigación. En ese sentido, agradeció al fiscal de la causa, al fiscal general, a los jueces de garantías, a la DDI, a las autoridades policiales y también a los medios de comunicación que colaboraron en la difusión del caso y continúan atentos a la investigación.

Sin embargo, el tandilense lamentó que parte de los objetos sustraídos no hayan podido ser recuperados. Según explicó, se trata de elementos de un fuerte valor sentimental para él y su familia.

“Muchas cosas muy valiosas en lo emocional, recuerdos únicos e irreemplazables para mi familia y para mí, no pudieron ser recuperadas”, señaló.

Pese a la situación atravesada, Del Potro cerró su mensaje con un tono esperanzador y un deseo para su ciudad natal: “Deseo profundamente que Tandil vuelva a ser ese lugar tranquilo y especial”, manifestó el ex número tres del mundo, antes de agradecer nuevamente el apoyo recibido.

NA