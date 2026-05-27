El Mundial, clave para la estrategia judicial de Adorni: tras la postergación, cuándo presentaría su declaración jurada

“Es que en realidad Bullrich spoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse”, dijo Javier Milei el pasado 6 de mayo sobre la declaración jurada de Manuel Adorni. Sin embargo, hace tres semanas que la presentación se viene postergando y ahora desde el entorno del funcionario aseguran que se realizará durante los primeros días de junio.

Los plazos de la presentación y las cifras bajo la lupa judicial

A comienzos de mayo, luego de que el presidente Javier Milei afirmara que el jefe de ministros ya tenía definidos sus registros contables, fuentes de la Casa Rosada indicaron a La Nación que el trámite se realizaría en torno al 31 de mayo, fecha del primer vencimiento ante la Oficina Anticorrupción que a fines de abril fue actualizada para el 31 de julio.

En aquel entonces, allegados al funcionario comentaron que “la fecha andará por ahí, lo antes que se pueda” y agregaron que “Manuel ya tenía todo medio preparado para presentarla a fin de mes”.

Sin embargo, las autoridades confirmaron esta semana que la presentación se concretará finalmente la próxima semana, lo que representa casi un mes de demora en relación con los anuncios iniciales de la Presidencia.

La dilación administrativa se produce en paralelo al avance de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia consiguió documentaciones que acreditan gastos por un total de US$ 408.662 y deudas que alcanzan los US$ 335.000.

Asimismo, la investigación detectó que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, acumularon consumos con tarjetas de crédito por más de $ 85,1 millones durante el período 2025. Esta cifra arroja un promedio de $ 7,1 millones mensuales, en momentos en que el sueldo bruto del funcionario era de $ 3,5 millones por mes y su cónyuge se encontraba registrada como monotributista.

La interna del oficialismo por el costo político

La falta de definiciones patrimoniales generó un malestar evidente en sectores de La Libertad Avanza y el PRO.

La vicepresidenta y jefa del bloque libertario en el Senado, Victoria Villarruel, ironizó al respecto en declraciones públicas: “Estamos esperando todos la declaración jurada de Adorni”.

Por su parte, Patricia Bullrich ya había manifestado su postura el pasado 6 de mayo al señalar que “desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. Ya está abierta la posibilidad de presentarla. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora? Es bastante fácil hacerla si tenés la del año anterior».

Incluso, como muestra de diferenciación, la propia Bullrich formalizó la entrega de su documentación personal antes del vencimiento oficial.

Las advertencias de las dirigentes motivaron la intervención del presidente Milei a principios de este mes, quien intentó contener las rispideces discursivas argumentando que la jefa parlamentaria solo se adelantó a los hechos. “En realidad, Patricia spoileó a Manuel, adelantó lo que efectivamente va a suceder, que Manuel tiene ya los números. Tiene todo listo para presentarse”, aclaró Milei en LN+ tras los dichos de la senadora.

No obstante, desde los despachos de la jefatura de Gabinete respondieron a La Nación que los requerimientos de la mesa política no mueven la aguja: “A Manuel no lo van a apurar ni Patricia, ni Victoria”.

La estrategia defensiva de Manuel Adorni

A pesar de la exposición que arrastra el funcionario tras 80 días de revelaciones sobre su patrimonio, en la Casa Rosada confían en la solidez de la documentación que ingresará a los organismos de control. “Va a estar todo justificado y perfecto. Los números cierran”, reiteraron fuentes oficiales adjuntas al ministro coordinador.

Las mismas dependencias desestimaron que las pruebas actuales posean el peso jurídico suficiente para derivar en una citación judicial obligatoria, al considerar que “no hay elementos para una declaración indagatoria. Nadie se quemaría llamando a indagatoria en una causa con esos elementos y cuando todavía no está la declaración jurada”.

Desde La Nación apuntaron que la expectativa del círculo presidencial se enfoca en que la polémica mediática ingrese en un período de atenuación tras los primeros días de junio. Los asesores del Ejecutivo proyectan que el inicio del Mundial contribuirá a disminuir la atención sobre el expediente, permitiendo que la causa desactive su injerencia en la opinión pública.