Con el frío, llega el riesgo del monóxido de carbono: cómo prevenir accidentes

Junio llegó con bajas temperaturas a modo de anticipo del invierno en la región patagónica y con él se vuelve más intensivo el uso de diferentes sistemas de calefacción a gas. En este contexto es importante tener en cuenta los riesgos que ello implica para evitar accidentes que pueden costar vidas. Informate sobre cómo hacerlo.

Empiezan lentamente a bajar las temperaturas y necesitás calefaccionarte. Cuando lo hagas: Dejá siempre una rendija abierta; es importante que haya circulación libre de aire desde el exterior.



El monóxido de carbono es un gas altamente venenoso que se propaga rápidamente en el aire del ambiente. Se genera por combustiones deficientes y es imposible percibirlo porque no tiene color, no tiene olor ni sabor y no irrita las mucosas. Una vez inhalado, se combina con la hemoglobina de la sangre a través de los pulmones e impide que el oxígeno llegue a los órganos vitales.

Los accidentes por inhalación de monóxido de carbono se pueden evitar y las recomendaciones son las siguientes:

• Hacé revisar una vez al año los artefactos de gas por un gasista matriculado, preferentemente cuando bajan las temperaturas.

• Colocá rejillas de ventilación permanentes. Son obligatorias para todo artefacto de cámara abierta.

• La llama del gas siempre tiene que ser azul. Si es amarilla, anaranjada o roja tu artefacto de gas está funcionando mal.

• Chequeá siempre que los conductos de evacuación de gases no estén rotos o tengan obstrucciones.

#QuedateEnCasa Cuidáte y cuidá a los tuyos. Ahora que estás más tiempo en tu casa, haciendo un uso más intensivo de tus artefactos a gas, recordá: si tenés un detector de monóxido de carbono, mantenélo activado siempre.



• Llamá siempre a un gasista matriculado para que revise los artefactos de gas y las ventilaciones de tu hogar.

• Las hornallas y los hornos no son para calefaccionar. Eso es peligroso.

• Si tenés un detector de monóxido de carbono, activalo siempre.

• Mantené las hornallas de la cocina limpias de líquidos y alimentos porque eso obstruye los quemadores y genera una mala combustión.

• Aprovechá al máximo la capacidad calórica de los artefactos, no los tapés con cortinas ni muebles.

• Los artefactos de gas instalados en baños o dormitorios sólo deben ser de tiro balanceado.

• Dejá siempre una rendija abierta; es importante que haya circulación libre de aire desde el exterior.

• Si vas a habitar una vivienda que ha permanecido cerrada por mucho tiempo, hacé revisar las instalaciones internas por un gasista matriculado.