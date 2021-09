Con un 60% de participación, cerraron los comicios en Bariloche

Las condiciones meteorológicas con nevadas por la mañana en algunos sectores de la ciudad y lluvias constantes durante todo el día complicaron la afluencia de votantes a las urnas en Bariloche donde se estima que votó alrededor de un 60% del padrón habilitado, según estimaciones de las fuerzas políticas.

Si se confirma esta cifra con datos oficiales, el nivel de votantes es significativamente más bajo que en otras elecciones nacionales e incluso en PASO de años anteriores, cuando el promedio de electores rondó entre el 73 y 75%.

Las escuelas cerraron a las 18 cuando las precipitaciones se habían detenido en la ciudad y en las escuelas donde permanecían electores a la espera de ingresar a votar, se preveía el reparto de números, pero en la mayoría de las escuelas no se registró esta situación.

La votación con lluvia y nieve no es novedad en elecciones en Bariloche. En las PASO de 2017 también se registraron nevadas y problemas para acceder a las escuelas (algo que ahora no ocurrió porque no hubo acumulación), e incluso en aquel entonces se produjo un corte de energía eléctrica que afectó el normal desarrollo del comicio.

Las escuelas de Bariloche cerrarona las 18 y aún permanecían electores a la espera de emitir su voto. La lluvia se detuvo en los últimos minutos de la jornada electoral. Foto: Chino Leiva

En Bariloche esperarán los resultados los candidatos a diputados nacionales del Frente de Todos, Ana Marks, quien estará junto a dirigentes y militantes en el hotel Patagonia Sur, en el centro de la ciudad. Esta mañana la dirigente emitió su voto en el CET 2 acompañada por su hija.

También Agustín Domingo de Juntos Somos Río Negro aguardará el resultado en el local de la fuerza ubicado frente a la Iglesia Catedral, en la calle Vice Almirante O'Connor, con dirigentes pero sin la compañía de la gobernadora Arabela Carreras que decidió viajar a Viedma esta tarde por cuestiones de agenda mañana en la capital provincial, según argumentó.