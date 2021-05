Condenaron a perpetua a Lucini por el femicidio de María Marta Toledo

La jueza de Garantías, Estefanía Sauli, le impuso hoy la pena de prisión perpetua a Rodolfo Fabián Lucini por el femicidio de María Marta Toledo, ocurrido el 29 de julio de 2020 en Centenario. La magistrada aseguró que en el caso "no hay merituación posible" que admita otra sanción. El 16 de abril pasado un jurado popular lo había declarado culpable en un veredicto unánime.

"El legislador ha previsto que la vulneración dolosa a ciertos bienes jurídicos, como es la vida de una mujer que padeció violencia de género, importa ya de por si una conducta especialmente grave con un mayor contenido en el injusto, por ende con una mayor culpabilidad y una sanción única que es la de prisión perpetua, sin posibilidad de analizar, o sin sentido mejor dicho, de analizar ninguna pauta mensurativa, ni atenuante, ni agravante", manifestó Sauli.

Destacó que "los representantes del pueblo han tomado obligaciones, asumidos por el Estado argentino, justamente para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas a través de la suscripción de los distintos tratados internacionales. Es en ese sentido que también cabe tener en cuenta toda la manda internacional, que a través de la Constitución nacional se tiene incorporada, con relación al hecho por el cual el señor Lucini fue declarado responsable por un jurado popular."

La pena coincidió con la solicitada por el fiscal jefe Agustín García, quien dijo que era la única sanción posible en función del delito. "No existe una escala penal, una elasticidad para merituar atenuantes o agravantes en el caso y así dosificar la pena. Esto no ocurre en este caso", agregó.

El defensor Roberto Berenguer sostuvo que no se podía aplicar una pena de forma automática. Afirmó que "hay delitos mucho más graves, no es el más grave de todos, es sumamente grave." Enumeró una serie de pautas para que la magistrada tuviera en cuenta a la hora de resolver, entre ellas, que Lucini no cuenta con antecedentes penales, que es padre, que nació en Neuquén y residió toda su vida, que se dedicaba a la actividad comercial.

Le solicitó a Sauli que "se establezca un resguardo a su persona, justamente porque sabemos que en cada una de las cárceles los presos consideran que tienen el derecho a establecer sistemas judiciales personales, particulares".

La magistrada le respondió que cuando la sentencia quede firme será la jueza de Ejecución Penal la encargada de resolver esa petición.

Lucini cumple prisión preventiva en una comisaría. Fue trasladado a la Ciudad Judicial desde donde siguió la audiencia. El resto de las partes se conectaron por Zoom, debido a la actual situación epidemiológica que atraviesa la provincia por la pandemia del covid-19. El Tribunal Superior de Justicia resolvió el sábado suspender la actividad presencial.

María Marta nació en Córdoba. Se había radicado en Neuquén en 2016 y era arquitecta. Desapareció el 29 de julio de 2020. Por las cámaras de seguridad se supo que ese día, a las 13:32, Lucini, que era el esposo de una de sus amigas, la pasó a buscar por el edificio de Brown 745, donde ella vivía. La llevó hasta la zona de chacras de Centenario, intentó ahorcarla y la golpeó con el matafuegos del vehículo, en el rostro y en la región occipital, lo que le causó una fractura de cráneo. Su cuerpo fue encontrado en un canal de riego dos días después.