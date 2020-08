Análisis del conflicto Mascardi: impaciencia, frente a un Estado ausente

“El conflicto de Mascardi existe desde hace tiempo. Actuamos acorde a derecho". La gobernadora Arabela Carreras buscaba calmar ayer en su Bariloche las expresiones airadas de vecinos que perdieron la paciencia por la ausencia e inacción del Estado frente a la larga ocupación de violentos grupos en Villa Mascardi.

Esos manifestantes, como seguramente la propia gobernadora, creen que el gobierno nacional no actúa con resolución ante los ataques a la propiedad privada, apedreamientos y hostigaciones permanentes de un grupo de encapuchados. En esa zona se asentó el autodenominado lof mapuche Lafken Winkul Mapu.

El Ministerio Público Fiscal tiene varias causas abiertas por hechos de vandalismo y amenazas en Villa Mascardi, pero ninguna prospera. En definitiva, la Justicia hace agua.

Los manifestantes contra la violencia en Mascardi, ayer en Bariloche.

El Ministerio de Seguridad de la Nación caldea un poco más los ánimos. Más allá del "operativo de seguridad" que buscó evitar la cercanía entre ambos sectores y un drama mayor, radicó una denuncia penal a los manifestantes por los delitos de "instigación a cometer delitos", "apología del crimen" y "asociación ilícita".

La caravana frustrada de numerosos ciudadanos pretendía hacer muy visible el reclamo contra la violencia y sacudir la modorra del Estado frente a un conflicto sin solución de continuidad, que se agrava cada día. La mayoría quería cortar la ruta pacíficamente en las inmediaciones para expresar el derecho constitucional a reclamar. Solo algún exaltado decía: "Déjennos pasar. ¡A esta gente la detenemos o los sacamos a las piñas!"

“Vine urgente a evitar una confrontación”, dijo la gobernadora buscando bajar decibeles.

Mientras esto ocurría, desde el lof Lafken Winkul Mapu ratificaron en un comunicado su intención de no moverse del lugar. "Hacemos un amplio llamado a toda la Nación Mapuche a acompañar y defender de la manera que consideren pertinente el territorio, dejando en claro que no habrá ninguna ofensa sin respuestas".

Arabela Carreras viene requiriendo sin éxito visible una intervención del Estado Nacional en el marco de la mesa de resolución de conflictos en Villa Mascardi.

Es más, Carreras ya había sido contundente al pedir al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que preside la coterránea Magdalena Odarda, que tenga un “pronunciamiento de otra manera” por el conflicto de Mascardi y sepa diferenciar a las comunidades mapuches pacíficas de “un grupo de inadaptados violentos”. Los movimientos de Odarda son interpretados como una protección a los violentos. La ex senadora le respondió a Carreras: “INAI no acusa, no procesa, ni juzga”.

La percepción ciudadana -especialmente la de los vecinos que han visto dañadas sus propiedades y los que no pueden salir de sus casas por miedo- es que se eluden responsabilidades y “se pasan la pelota” entre Nación, Provincia y la Justicia.

Nación le dice al gobierno rionegrino que en los hechos denunciados “compete a la Provincia garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales de todos los habitantes del suelo rionegrino, sin discriminación alguna”.

Pero la evidencia es que el Estado no garantiza ningún derecho constitucional: ni el de la propiedad privada ni el del libre movimiento y circulación. En cambio, justamente por omisión, convalida el delito de usurpación.

Los avances son nulos en la mesa de resolución de conflictos en esa zona, y las piedras, el fuego y los saqueos siguen dominando el bello paisaje de Mascardi.

El Estado -laxo protagonista del conflicto- debió intuir que la impaciencia no tardaría en manifestarte ante un anómico escenario.