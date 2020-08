La policía cortó la ruta e impidió el paso de los manifestantes a Mascardi

"¿No quieren que cortemos la ruta allá? La cortamos acá y no pasa nadie", gritó uno de los manifestantes a un policía en la ruta nacional 40, a unos 15 kilómetros de Villa Mascardi.

Una caravana interminable de autos se concentró en la tarde de este sábado en la rotonda de la avenida Juan Marcos Herman, a la altura del barrio 2 de Abril. La consigna era clara: movilizarse contra los incidentes en Villa Mascardi. Pero el destino no estaba del todo definido.

Ante el pedido de la gobernadora Arabela Carreras de no concentrarse en el lugar para no generar un enfrentamiento a través de los medios, uno de los destinos posibles de la marcha era el Centro Cívico. Sin embargo, finalmente los manifestantes definieron acudir de todos modos a Mascardi, donde desde temprano un grupo de encapuchados aguardaba a un costado de la ruta 40.

La caravana compuesta por unos 100 vehículos emprendió el camino a paso lento. Al llegar a la altura de Villa Lago Gutiérrez, dos móviles policiales bloqueaban la ruta. Apenas unos metros más adelante, doce efectivos de Coer (Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate), con escudos, también impedían el acceso.

La gente ofuscada descendió de los vehículos; mientras otros permanecían en los autos tocando bocina en señal de protesta. "Están cortando una ruta nacional y acá no tienen jurisdicción. Al menos, eso fue lo que dijo la gobernadora", decía un hombre a un agente policial. "Déjennos pasar. ¡A esta gente la detenemos o los sacamos a las piñas!", gritaba otro joven. "¡Defensores de mapuches!", se escuchaba.

Los primeros vehículos se ubicaron sobre las banquinas pero poco a poco, los demás comenzaron a estacionarse sobre una mano de la ruta.

De inmediato, un grupo empezó a juntar ramas a un costado de los dos móviles policiales y prendió fuego. Poco después, llegaron un par de neumáticos. Y la policía optó por correr los patrulleros un poco más adelante.

"Tenemos la orden de prevenir un enfrentamiento. En Mascardi, hay un grupo armado quemando cubiertas y tienen gomeras. Estamos esperando la intervención de alguna fuerza federal", explicó Gustavo Javier Llanqueleo, el jefe de la Regional Tercera.

"No nos dejan pasar. Queremos llegar hasta el Automóvil Club Argentino, no al lugar del conflicto. Estamos muy cansados. Esta gente es terrorista, son guerrilleros. No son mapuches y la tierra no son de ellos", indicó Guillermo González, uno de los manifestantes, a RÍO NEGRO.

Elida Candia también se sumó al reclamo: "Te apedrean, te amenazan. Tengo una familia amiga en Mascardi y no los dejan pasar. Los amenazan. Tienen miedo de salir".

Muchos manifestantes llevaban banderas argentinas y carteles con las leyendas: "Sí a la vida pacífica", "Que la justicia actúe en tiempo y forma", "No a la violencia".

Detrás de los efectivos del Coer, hacia el sur de la ruta 40, otra hilera larguísima de autos y camiones también aguardaba. "Nos avisaron en El Bolsón que en Mascardi estaba cortada la ruta. Había un grupo como de 20 encapuchados pero a un costado. Tenían palos y boleadoras. Me saludaron cuando pasé por ahí", relató Marcelo Bizano, un camionero de Chile y agregó: "Pasando Mascardi, a unos pocos kilómetros de acá, también estaba la Gendamería".