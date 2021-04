Conocé la historia de Lourdes, la «docente youtuber» del Instituto Balseiro

Apuntes de “radiaciones en la vida cotidiana”. Átomos, núcleos, tablas periódicas, radioactividad… Todo eso implica, para la mendocina Lourdes Torres, conceptos en común para más de un ámbito. Es que, a la vez que dicta clases en el Instituto Balseiro en Bariloche, la docente publica videos en su canal de YouTube con un enfoque de divulgación científica muy útil y comprensible.





Lourdes es Doctora en Ciencias de la Ingeniería y Especialista en Aplicaciones de la Energía Nuclear, y trabaja en el Instituto Balseiro, del cual egresó. Además de su función de investigadora en el reactor RA-6 del Instituto y de su ocupación como docente, en plena pandemia se volcó de lleno a la creación de un canal de YouTube, con la intención de tocar algunos temas “básicos” de este universo que a veces son difíciles de comprender.

Sagas de videos temáticos, desafíos, experimentos y mucha teoría forman parte de la propuesta de Lourdes. El canal, que ya cuenta con más de 300 suscriptores y varios videos, acumula miles de vistas.

Para entender cómo y por qué surgió esta idea, recurrimos a la fuente y decidimos hablar con Lourdes, que nos explicó varias cuestiones de este proyecto.



Algunos de los experimentos que Lourdes ha realizado en sus primeros videos. Ya superó los 15 y seguirá con nuevas series temáticas.



P- ¿En qué momento se te ocurrió comenzar con los videos?

R- El primer video no se me ocurrió a mí, surgió desde el Instituto. Con el 2020 y la pandemia, muchas actividades presenciales como la Feria del Libro, Ferias de Ciencia o muestras de carreras no íbamos a poder hacerlas. Entonces me preguntaron si no me animaba a hacer algo parecido a lo que hacía en los stands en vivo, y ahí surgió el primer video, que lo hice con la ayuda de mi familia (compuesta por el ingeniero Juan Longhino y sus tres hijos, Bautista, Lautaro y Emmanuel). Salió ese video, donde hicimos un experimento, y como usamos ese material con docentes que hacen capacitaciones, me dijeron que lo empezaron a usar con sus alumnos de manera virtual y funcionaban. Ahí me preguntaron si me animaba a hacer otros videos con distintos temas. A partir de eso surgió la idea, todo absolutamente casero y amateur.

P- ¿Al principio te costó hacerlos? ¿Ya te acostumbraste?

R- No, me cuesta bastante. Soy una persona grande ya, no tengo experiencia con audiovisual. No lo sé hacer, si lo hago es puramente por animarse (risas).

P- ¿Qué repercusión encontraste de tus videos?

R- He recibido muchos buenos comentarios. Me dicen que los están usando en el aula, por ejemplo. Entro a veces en las estadísticas de los videos, algo que ni sabía que existía, y dice que se han visto desde Classroom o diversas plataformas. Se están usando. Son videos cortos que duran 5, 6 o 10 minutos los más largos. La idea es usarlos en las clases como disparadores, o para despertar la curiosidad de los chicos; y que no sean aburridos, porque uno cree que los temas de Física son odiosos, y trato de hacerlo lo menos posible.

P- ¿A qué tipo de público apuntan?

R- Están pensados para primaria y secundaria. Los cursos de capacitación que nosotros damos son para docentes de esas divisiones, y talleres para chicos. Si bien todos los años tienen estos temas en la currícula, los que más lo trabajan son los del secundario con Química, Biología, Física… Está apuntado para ellos y para el público en general.





P- Ahora que hacés más videos, ¿te pasa que se te ocurren recursos nuevos para sumar?

R- Si, totalmente. Además quienes me ayudan son mis hijos, sobre todo el adolescente, que me dice “che esto está muy aburrido, por qué no le ponés otra cosa”… Como es todo muy casero no tengo las herramientas, pero estaría buenísimo sumar animaciones o cosas por el estilo. Estoy tratando de incorporar. Por ejemplo, cuando termino una serie de videos he armado un cuestionario, para que los chicos lo puedan hacer y vean si entendieron el video. He aprendido varios recursos como para armar sopas de letras, crucrigramas, distintas cuestiones. Eso si me voy a animar, porque es también otro recurso evaluativo para los docentes.

P- Con todo el contexto pandémico, ¿qué tan afectados se vieron los trabajos en el Balseiro?

R- La verdad que bastante. Solamente han estado trabajando los que son esenciales. Recién este año hemos empezado con la parte de investigación. Nos autorizan de a poco, vos tenés que fundamentar por qué es lo que vas a hacer. Hay gente que debe cumplir plazos. La mayoría han estado trabajando de manera remota.

Así, Lourdes compagina su trabajo como docente e investigadora con su nueva aventura en YouTube. Y a juzgar por el amor y la pasión que le pone al contenido, las repercusiones positivas están muy bien justificadas.