Conocer el virus y sus mutaciones

Las Grutas

No abandonen a la gente. Las autoridades y medios deberían explicarle a la gente cómo se forma un nuevo virus, tipo Manaos, Andino, Británico, etc.



¿Cuáles son las condiciones que favorecen esto, medicamentos, radiación ciertos metales? y, sobre todo, dejar a los infectados a la buena de dios.

Es muy posible que nosotros fabriquemos cepas iguales a las ya conocidas y nadie dice nada.



No se hisopa, no se aísla, no se atiende ni vigila a los infectados, que ingieren cualquier cosa, se exponen a radiaciones, muchos de ellos tienen metales pesados en su organismo etc.

Los desafío a que expliquen el mecanismo de mutación de un virus, que digan qué lo puede producir y qué condiciones lo favorecen.



Y verán cómo la gente se dará cuenta que la han abandonado

La gente no fracciona virus a voluntad, la gente infectada no sabe qué no debe ingerir, la gente tampoco sabe qué condiciones favorecen las mutaciones.



Díganlo ustedes, para eso se les paga, y si no lo saben busquen alguien que sí lo sepa.

Dr. Antonio Tourville

DNI 7.817.849