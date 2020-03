Consejos para hacer algunas innovaciones en nuestras casas

Muchas veces, en los ambientes que habitamos surgen nuevas necesidades de uso. Otras veces, simplemente sentimos el deseo de renovar sólo la apariencia estética, la decoración.

La situación límite que estamos viviendo por el Covid-19, nos obliga a permanecer en nuestras casas, y es así como nos reencontramos con ella, y empezamos a pensar que es un buen momento para hacer algunas innovaciones.

No es necesario salir a comprar materiales ni hacer un plan de remodelación muy ambicioso. Si hacemos esto, lo más probable es que nos sintamos agobiados.



¿Y entonces? ¿Qué hacer y cómo? Les dejo algunas recomendaciones que pueden ayudar.

Si bien nuestra casa es una unidad y lo ideal es que todos los espacios funcionen conectados armoniosamente, lo primero que conviene hacer es decidirse por uno de ellos y concentrar toda nuestra atención y trabajo en él.



Una vez elegido, el segundo paso será observarlo, pensar en el uso que le damos, si la distribución y estética que tiene son los que consideramos más apropiados, y de qué manera podemos mejorarlo.

El tercer paso es ordenar para descongestionar. Por lo general, tendemos a acumular cosas que ya no sirven, que no usamos, o que no ubicamos en el lugar más apropiado. Si hay muebles en esa habitación, lo mejor es revisar y organizar cada uno de ellos en profundidad.

El diseño de interiores se basa en tomar decisiones. Con el espacio más despejado y con las ideas más claras respecto de su uso, estética y función, podremos resolver los pasos a seguir. Tal vez se trate de reubicar los muebles, de realizar pequeños trabajos de reciclado o modificación de objetos, de pintar paredes o todas estas cosas juntas.

Pero, en este momento que atravesamos, lo óptimo es que las herramientas para renovar la casa las encontremos allí mismo. Les aseguro que las opciones son muchas!



Muy pronto nos reencontraremos para analizar ejemplos concretos.

Me despido hasta la próxima y los invito a compartir fotos de los espacios que deseen renovar para darles mi punto de vista sobre cómo rediseñarlos.

Cecilia DANIELE

mcespaciosinteriores@gmail.

Diseñadora de interiores UNRN