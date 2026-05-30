Desaparición de Agostina: ampliaron la zona de rastrillaje y el ministro de Seguridad denunció que el detenido miente

La Justicia y las fuerzas de seguridad intensificaron los rastrillajes en distintos puntos de Córdoba.

La Justicia ordenó ampliar la zona de rastrillaje y reforzar los operativos para dar con Agostina Vega, la adolescente de 14 años que está desaparecida desde el 23 de mayo en Córdoba. Según confirmó la abogada Fernanda Alaníz, representante del padre de la menor, el perímetro de búsqueda se extenderá hacia el barrio Villa Posse, en el sector sureste de la capital cordobesa.

Además, en medio de la búsqueda, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, cuestionó duramente al único detenido. En declaraciones televisivas, sostuvo que Claudio Barrelier «está mintiendo y en cada declaración miente más».

Desaparición de Agostina Vega: amplían la búsqueda en Córdoba

Durante las últimas horas, los operativos también se concentraron en un amplio predio descampado de unas 200 hectáreas ubicado en Ampliación Ferreyra. Allí trabajaron efectivos policiales y personal especializado por orden de la Justicia.

La adolescente fue vista por última vez el sábado 23 de mayo, cuando salió de su vivienda en el barrio General Mosconi. Desde entonces, se desplegaron distintos procedimientos para reconstruir sus movimientos y determinar qué ocurrió aquella noche.

Agostina Vega tiene 14 años y desapareció el sábado pasado en Córdoba. El único detenido tenía una relación con la madre de la adolescente.

Hasta el momento, el único imputado es Barrelier, quien permanece detenido por haber sido la última persona que habría tenido contacto con Agostina. Un audio enviado por la joven a sus amigas indicaba que planeaba reunirse con él antes de desaparecer.

Los investigadores también analizan registros de cámaras de seguridad, teléfonos celulares y distintas pistas surgidas durante la última semana de trabajo.

La denuncia del ministro de Seguridad sobre Claudio Barrelier y las contradicciones en su relato

El ministro Quinteros afirmó que parte de las contradicciones pudieron detectarse mediante el análisis de cámaras y otros elementos incorporados al expediente. «Muchas de las cosas que él declaró son absolutamente mentira», aseguró.

Quinteros recordó que inicialmente el acusado negó que Agostina hubiera ingresado a su vivienda. Sin embargo, posteriormente reconoció que la adolescente estuvo allí durante aproximadamente media hora antes de retirarse.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

La investigación también mantiene bajo análisis un Ford Ka negro secuestrado por orden judicial. Según indicó el ministro, existen elementos que refuerzan las sospechas de los peritos respecto del vehículo, mientras continúan los estudios sobre su posible vinculación con el caso.

En paralelo, más de 200 efectivos participaron hasta el momento de los rastrillajes realizados en distintos sectores de Córdoba. Las tareas incluyeron personal especializado, canes, caballos y helicópteros que continuaban operando en zonas señaladas por la fiscalía.

Mientras la búsqueda se amplía hacia nuevos sectores y los investigadores profundizan el análisis de pruebas tecnológicas y testimonios, la causa sigue centrada en reconstruir las últimas horas de la adolescente para poder determinar su paradero.