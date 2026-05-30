Arsenal le gana 1-0 a PSG en la final de la Champions League

William Saliba (Arsenal) y Ousmane Dembélé (PSG), los compatriotas que se enfrentarán en la final de la Champions League.

Arsenal derrota por 1-0 a París Saint Germain en la final de la UEFA Champions League. El encuentro se Puskás Aréna de Budapest y es el cierre de la temporada 2025-2026.

Este sábado 30 de mayo desde las 13:00 (hora argentina), París Saint-Germain y Arsenal se enfrentarán en la final de la Champions League. La transmisión será por ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium, mientras que el árbitro designado para el encuentro será el alemán Daniel Siebert.

El partido se disputará en el , Hungría, y promete ser uno de los grandes encuentros del año. El conjunto parisino sueña con repetir lo conseguido en 2025, cuando goleó 5-0 al Inter de Milán en la final, mientras que los Gunners irán en busca de la primera Orejona de su historia.

El equipo dirigido por Luis Enrique llega con el cartel de favorito tras haberse sacado la espina la temporada pasada y realizar una gran campaña en esta edición. Luego de eliminar a Mónaco en el repechaje, PSG vapuleó a Atalanta en octavos de final con un global de 10-2, superó con autoridad a Liverpool en cuartos (4-0) y derrotó a Bayern Múnich por 6-4 en semifinales, en una serie que quedará en la historia de la competencia.

Ousmane Dembélé quiere liderar al París Saint-Germain al bicampeonato en la Champions. (Foto: AFP)

El once titular que pondría el entrenador español es muy similar al que conquistó la Champions en 2025. El único cambio respecto a aquella formación estaría en el arco: en ese momento el titular era Gianluigi Donnarumma, hoy en Manchester City, y este sábado atajaría el ruso Matvey Safonov. Además, Ousmane Dembélé y Achraf Hakimi se recuperaron de sus lesiones y serán titulares.

Por su parte, Arsenal atraviesa una de las mejores temporadas de su historia reciente. El conjunto londinense se consagró campeón de la Premier League después de 22 años y llega invicto en esta Champions League. En la fase regular terminó primero con puntaje ideal tras ganar los ocho partidos y, en las fases eliminatorias, dejó en el camino a Bayer Leverkusen en octavos (3-1), Sporting en cuartos (1-0) y Atlético de Madrid en semifinales (2-1).

William Saliba, Gabriel Magalhaes y David Raya, la muralla defensiva de Arsenal, una de sus grandes fortalezas. (Foto: AFP)

El equipo que dispondrá Mikel Arteta todavía no está definido y el entrenador podría sorprender a último momento. Las principales dudas pasan por la inclusión de Jurrien Timber en el lateral derecho -ya recuperado de una lesión que lo marginó desde marzo- y por el acompañante en ataque, ya que Gabriel Martinelli pelea el puesto con Leandro Trossard, quien aparece con más chances de ser titular.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en las semifinales de la Champions League pasada. En aquella ocasión, PSG ganó los dos partidos: 1-0 en el Emirates Stadium y 2-1 en el Parque de los Príncipes. Ahora, Arsenal buscará revancha y también intentará saldar la deuda de la única final de Champions que disputó en su historia, cuando cayó ante Barcelona en 2006.

Formaciones, hora y TV

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique.

Arsenal: David Raya; Jurrien Timber o Christhian Mosquera, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Riccardo Calafiori, Myles Lewis-Skelly; Declan Rice, Martin Odegaard; Bukayo Saka, Leandro Trossard y Viktor Gyökeres. DT: Mikel Arteta.

Hora: 13:00 (hora argentina)

TV: ESPN, Fox Sports y Disney+ Premium.

Estadio: Puskas Arena (Budapest, Hungría)

Árbitro: Daniel Siebert (Alemania).